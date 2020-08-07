Выборы-2020: Текебаев избавился от Сариева?

На редкость недолговечным оказался политический союз "Ак-Шумкара" и "Ата Мекена" в общественном объединении "Жаны Дем". На днях стало известно, что трио - "Ак-Шумкар", "Ата Мекен" и КЛДП (Кыргызская либерал– демократическая партия) - превратилось в дуэт, поскольку Темир Сариев вместе со своей партией покинул коалицию.

Два месяца назад, позируя перед фото и видеокамерами журналистов, политические партнеры уверяли, что пойдут на парламентские выборы единым фронтом - и вдруг развод.

Конечно, на политической арене КР такое случается. Однако, как правило, союзы представителей кыргызского истеблишмента распадаются уже после выборов, когда возникают разногласия при делении мандатов и портфелей.

Что же случилось сейчас?

Скорее всего, причиной развала альянса стала резко изменившаяся в период пандемии коронавирусной инфекции конъюнктура. Лидеры старой закалки, к которым можно отнести Темира Сариева, с их партиями вроде "Ак-Шумкара", воскресающими только перед выборыми, сегодня уже не котируются. Нынче ставки делают на молодых волонтеров, гражданских активистов, на представителей шоу-бизнеса, блогеров. Пройдут ли эти новые лица в ЖК неизвестно, зато они точно принесут очки партиям, которые включают их в свои списки и политсоветы.

Этот новый тренд кыргызской политики обесценил традиционную формулу успеха на выборах для партий и объединений. Раньше в нашей стране эффективным на политической арене мог бы быть только сбалансированный с точки зрения регионализма альянс - "северянин плюс южанин". Сейчас, видимо, это уже неактуально.

Поначалу, надо признать, создание союза Текебаева и Сариева выглядело как дань этой традиции. Но, думается, Омурбек Чиркешович, как опытный стратег все же разобрался, что "брак" "Ата Мекена" с "Ак-Шумкаром" из региональных соображений в данный момент времени совершенно бессмысленен, а может даже и вреден для партии самого Текебаева. При таком раскладе избавиться от Сариева было самым логичным ходом.

Темир Сариев, возможно, сейчас станет делать сольную карьеру. Хотя надо отметить, что его шансы на проход в ЖК под флагами "Ак-Шумкара", как и рейтинг, невысоки. Для победы в выборной гонке нужно много больше, чем голоса жителей Сокулукского района.

Что касается симпатий электората к Сариеву в целом по стране, то с этим, приходится признать, дело обстоит туго. На посту главы кабинета министров Темир Сариев больше запомнился страстью к публичности, желанием мелькать на телеэкранах, нежели выдающимися реформами.

Жылдызкан Джолдошова, бывшая тогда депутатом ЖК, критиковала его за чрезмерную эйфоричность. Она советовала Сариеву "спуститься на землю и подумать о народе".

Впрочем, последовать совету он не успел. В Кыргызстане разразился коррупционный скандал, связанный со строительством дороги Балыкчы-Кормуду, в котором фигурировало имя премьер-министра Темира Сариева. Все это привело к его отставке.