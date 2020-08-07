Юрист три года не возвращает долг заемщику. Приставы и суд закрывают глаза

Помогите остановить мошенницу-адвоката Мээрим Нусубалиеву. Войдя в доверие, берет деньги, а потом скрывается. Есть решения судов. Но она меняет места подсудности и затягивает сроки судебных решений, с такой просьбой в VB.KG обратился И.У.

Тяжбы длиною в три года

Мужчина рассказал редакции, что уже три года длятся судебные перипетии. Но, даже имея на руках решение судов, И.У. не может получить назад собственные деньги. Судебные исполнители ссылаются на то, что ответчица-юрист скрывается от правосудия. И это при том, что в доме ее родителей, по словам мужчины, она периодически появляется.

Начался долговой конфликт четыре года назад – 5 мая 2016 года. Ответчик, которая была на тот момент юристом потерпевшего, заняла у него под благовидным предлогом на полгода – до 31 декабря 5300 долларов США. Чтобы юридически закрепить заем, Нусубалиева написала расписку о возврате указанных средств. Плюс в качестве имущества в деле фигурирует автомашина "Хонда Одиссей", белого цвета, которую до окончания разбирательства подсудимая не должна была передавать третьим лицам. Вот только, по словам И.У, в настоящее время, принадлежащее ему ранее авто, продано по доверенности. Причем, уже третьему покупателю. Хотя поступая таким образом, юрист однозначно знала, что идет на мошенничество.

Иск выиграл, деньги - на ветер

Важно отметить, что в судебном иске И.У., который, к слову, истец выиграл, говорится о достаточно существенной сумме - в 368 тысяч сомов по нынешнему курсу. Также потерпевший заявил и о взыскании с бывшего юриста дополнительно 20 тысяч сомов за услуги юриста.

На заседание, как отмечено в фабуле судебного дела, Нусубалиева не явилась. Поэтому, решение судом было вынесено заочно.

В нем сказано: "Взыскать с Мээрим Нусубалиевой расходы по оплате помощи представителя в суде в размере 10000 тысяч сомов в пользу истца. А также 368 тысяч в качестве долговых обязательств и 36800 в доход республиканского бюджета". Примечательно, что в установленные сроки данное решение, согласно нормам закона, обжаловано не было и вступило в силу три года назад - в августе 2017 года.

Вот только, несмотря на это, исполнять решение суда не торопятся и судебные приставы, причем, это касается и дохода в бюджет и самих средств истца. А все потому, что подсудный адрес или, проще говоря, свое местонахождение юрист Нусубалиева меняет систематически. Тем самым усложняя юридически процесс взыскания долга. Сначала, по словам И.У., которые подтверждают и документы, она проживала в одном жилмассиве Аламудунского района, затем в жилмассиве Арча-Бешик в Бишкеке, затем в Сокулукском районе и в Бишкеке, в микрорайоне Асанбай.

- Хотя судебные приставы не могут ее найти, знакомые говорят, что регулярно видят ее дома у родителей. Более того, машина, которая находится в аресте и рамках судебного дела, сейчас продана еще раз по доверенности уже третьему покупателю. А значит, в случае ее изъятия ущерб будет нанесен не только мне, но и другому человеку. А это мошенничество, - рассказывает редакции И.У.

Предумышленное деяние

В прошлом году истец для обеспечения возврата долга потребовал наложить арест на движимое и недвижимое имущество. Однако в этом году суд отказал в удовлетворении жалобы У.И., сославшись на то, что такового имущества, зарегистрированного на Нусубалиеву нет.

- При этом машина уже перепродана в третий раз, долг мне никто не возвращает, несмотря на решение суда еще три года назад. Разве это законно? Сколько еще мои права будут нарушаться? – возмутился редакции потерпевший.

Интересен в этом запутанном деле еще один факт. И.У. предоставил редакции аудиозапись, где помощница Нусубалиевой, некая Абжапарова, представляется следователем РОВД, угрожает родственникам исца и требует прекратить дело. На предложение приехать в РОВД вместе с представителями ГКНБ, на том конце провода сразу послышались короткие гудки.

- Мээрим неоднократно заявляла, что у нее подвязки во всех судах и в Департаменте судебных приставов. И чтобы я не делал, взыскать долг с нее у меня не получится. Судя по происходящему, это действительно происходит в настоящее время, - заявил И.У.

Однобокая Фемида Кыргызстана

Получается, можно взять деньги, а потом просто прятаться от приставов и все? Почему, не исполняется решение трех судов? И почему, собственно, бездействуют судебные приставы, хотя речь давно должна идти об официальной подаче в розыск юриста. Хотелось бы услышать официальные ответы от Судебного департамента и Службы судебных приставов. А также Верховного суда, решения которого продолжают игнорироваться даже спустя три года.

Также неясно, почему Минюст не изъял лицензию на адвокатскую деятельность после подобного факта? Ведь, это явно наносит урон имиджу адвокатуры страны.

И.У. уверен, Нусубалиева, пользуясь своим положением, затягивает решение вопроса, специально меняет места своей подсудности, оказывает давление на судебных приставов. И, несмотря на существенный долг, как перед потерпевшим, так и перед государством, столько времени может спокойно не возвращать крупную сумму.

И если истец прав, то кто, собственно, "крышует" юриста, и почему в нашей стране закон работает однобоко? То есть, творить можно творить беспредел при наличии адвокатского удостоверения? Или кто-то в нашей стране все же равнее других перед законом? Однако складывается впечатление, что речь в данном ситуации все же идет о пресловутой коррупции. А значит, происходящее должно заинтересовать Генеральную прокуратуру и ГКНБ.

В свою очередь, редакция VB.KG берет под личный контроль данное судебное дело. И будет пристально отслеживать все решения по нему.