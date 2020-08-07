Дело пьяного водителя, протаранившего будку охранников, было прекращено

Дело в отношении автохулигана на "Тойоте Ленд Крузер", протаранившего будку охранников в Бишкеке и убегающего от погони милиции, прекращено. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда.

"Дело в отношении К.Ч. 1990 г.р. прекращено за примирение сторон 24 июня 2020 года", - отметили в ведомстве.

Напомним, 6 июня пьяный водитель "Тойоты Ленд Крузер" 30-летний К.Ч. дважды протаранил будку охранников в Бишкеке на пересечении улиц Тоголок-Молдо и Сыдыкова. Но этого ему оказалось мало и он полез драться с одним из охранников. После чего на машине скрылся с места происшествия. Его задержали сотрудники УОБДД Чуйской области после погони со стрельбой.

9 июня автохулигана водворили в СИЗО-1 г. Бишкек на два месяца, рапортовали тогда в ГУВД столицы. Но, как выяснилось, спустя пару недель его дело было закрыто.