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Дело пьяного водителя, протаранившего будку охранников, было прекращено

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- Оксана Гут
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Дело в отношении автохулигана на "Тойоте Ленд Крузер", протаранившего будку охранников в Бишкеке и убегающего от погони милиции, прекращено. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда.

"Дело в отношении К.Ч. 1990 г.р. прекращено за примирение сторон 24 июня 2020 года", - отметили в ведомстве.

Напомним, 6 июня пьяный водитель "Тойоты Ленд Крузер" 30-летний К.Ч. дважды протаранил будку охранников в Бишкеке на пересечении улиц Тоголок-Молдо и Сыдыкова. Но этого ему оказалось мало и он полез драться с одним из охранников. После чего на машине скрылся с места происшествия. Его задержали сотрудники УОБДД Чуйской области после погони со стрельбой.

9 июня автохулигана водворили в СИЗО-1 г. Бишкек на два месяца, рапортовали тогда в ГУВД столицы. Но, как выяснилось, спустя пару недель его дело было закрыто.


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URL: https://www.vb.kg/390791
Теги:
ГУВД, Первомайский район, суд, драка, Бишкек, Кыргызстан, Автохулиганство
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