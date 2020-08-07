"Статистика ложная". Жээнчороев сомневается в цифрах Минздрава по COVID-19

Лидер партии "Республика" Мирлан Жээнчороев сомневается в официальной статистике по COVID-19. Если верить цифрам Минздрава, за минувшие сутки в Бишкеке не зафиксировано ни одного летального исхода от этого заболевания.

- Статистика ложная. С утра был в городском морге, умерла мама моего друга от пневмонии. Кроме этого ночью в больнице и в морге они были свидетелями того, что от пневмонии умерло ещё несколько человек, - написал Мирлан Жээнчороев, комментируя пост другого пользователя социальной сети.

В пресс-службе Минздрава VB.KG прокомментировали, что люди, скончавшиеся минувшей ночью, еще не попали в статистику.

- Цифры, озвученные на сегодняшнем брифинге, отражают ситуацию за прошедшие сутки. Летальные исходы о которых говорит политик пока не успели включить в статистику. О них скажут на завтрашнем брифинге, - пояснили в Минздраве.

Напомним, за минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировано 503 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели – 665 человек, скончались – 4 человека.