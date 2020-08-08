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На въездах в Бишкек убраны контрольные и санпосты

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- Виктория Гунгер
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Убраны все санитарно-контрольные посты (СКП) на въездах и выездах в Бишкек, сообщили в столичной мэрии.

Отмечается, что такое решение приняла комиссия по Гражданской защите (КГЗ), приказ подписал председатель КГЗ, вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

Напомним, что на границах города было установлено 12 СКП. На местах было задействовано 24 сотрудника ГУОБДД, 40 сотрудников военной службы внутренней безопасности (ВСВБ) МВД КР, 40 сотрудников полка спецназначения (ПСН) МВД КР и по 24 человека МЧС и министерства здравоохранения КР.


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URL: https://www.vb.kg/390801
Теги:
эпидемия, Бишкек, коронавирус, карантин
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