От пневмонии скончался начальник управления ГНС Майрамбек Молдобеков

От пневмонии в возрасте 52 лет скончался начальник управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской и Таласской областям Майрамбек Молдобеков. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Майрамбек Молдобеков родился в 1968 году в Таласском районе Таласской области. В 1994-м окончил Кыргызский государственный национальный институт. Советник налоговой службы 1-го ранга.

Трудовую деятельность начинал в 1989 году лаборантом во Фрунзенском политехническом институте.

В 1992-1993 работал контролером на Фрунзенской табачной фабрике, в 1996-1999 годах служил в МВД. Далее два года трудился заместителем начальника управления социальной защиты населения Первомайского района Бишкека, в 2001-2008 - начальник комбината благоустройства Первомайской районной администрации столицы.

С 2009 по 2012 год являлся заместителем начальника налогового органа по Октябрьскому району, затем год работал помощником губернатора Иссык-Кульской области.

Был руководителем налогового органа по городу Караколу (2012-2018), Жайылскому району (2018), Свердловскому району Бишкека (2018-2019), заместителем начальника управления ГНС по Октябрьскому району (2019).

С 2019-го занимал должность начальника управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской и Таласской областям.

У Майрамбека Молдобекова остались дочь и два сына.

Руководство и коллектив Государственной налоговой службы выражают соболезнования близким и родным Майрамбека Молдобекова, разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.