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Страны СНГ готовятся противостоять новым инфекциям

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- Евгений Денисенко
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Борьба с коронавирусом стала одной из главных тем внеочередного заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней. Речь на заседании, состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи, шла и профилактике других заболеваний, которые могут активизироваться в предстоящий осенне-зимний период.

Участие в заседании приняли члены Координационного совета от Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана, а также постоянные полномочные представители стран Содружества и сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

Обсудив текущую ситуацию по COVID-19 в этих государствах и практику применения соответствующих противоэпидемических мероприятий, а также итоги недавнего заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, собеседники высказались за необходимость продолжения оперативного обмена информацией о ситуации в этой области. Одновременно решено активизировать обменановыми научными данными по эпидемиологии, лабораторной диагностике, лечению, профилактике коронавируса.

Положительную оценку получили усилия, предпринимаемые российской стороной по оказанию странам Содружества гуманитарной, профессиональной и научной поддержки в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Отмечена важность проведенной Роспотребнадзором и Исполнительным комитетом СНГ работы по подготовке проекта среднесрочного Плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней на территориях этих государств.

К числу приоритетных задач отнесено проведение в них прививочной кампании против гриппа. Это, как подчеркнуто, тем более необходимо, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической обстановки в осенне-зимний период в условиях одновременной циркуляции возбудителей COVID-19, сезонного гриппа и ОРВИ.

Также предусмотрено укреплять взаимодействия экспертов стран СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ в вопросах противодействия распространению COVID-19 на глобальном уровне. Следующее заседание Координационного совета в режиме видеоконференцсвязи намечено провести в сентябре текущего года, сообщили в Исполкоме СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/390806
Теги:
ВОЗ, СНГ, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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