"Все медучреждения должны быть обеспечены теплом"

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алмазбек Баатырбеков провел очередное заседание штаба по вопросам подготовки сфер экономики и населения к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду, сообщили в аппарате правительства КР.

- Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, а также ожидаемое маловодье, этот год для нас будет особенно ответственным. Каждое государственное и муниципальное учреждение должно быть готово к отопительному сезону. В случае вспышки второй волны коронавирусной инфекции все социальные учреждения, в том числе больницы и поликлиники, должны быть обеспечены теплом. Каждое министерство и ведомство должно подготовиться к предстоящему осенне-зимнему сезону основательно, - пояснил Алмазбек Баатырбеков.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что уже сегодня должна быть предоставлена информация о том, как идет подготовка каждого медицинского учреждения к зиме.

- Все медицинские учреждения, особенно операционные и реанимационные отделения, должны быть обеспечены альтернативными источниками энергии. Вопросов с обеспечением угля и мазута быть не должно. Для своевременного их приобретения поручаю Министерству финансов выделить необходимые финансовые средства. Вместе с тем хочу напомнить об ответственности каждого руководителя области. Вы лучше знаете свой регион, поэтому должны работать в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами для своевременной и полноценной подготовки отраслей экономики, организаций и населения к осенне-зимнему периоду, - сказал первый вице-премьер-министр.

Баатырбеков поручил Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования провести работу по возможному переходу объектов, потребляющих большое количество электроэнергии, на альтернативные виды топлива.