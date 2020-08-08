"Души наших близких прощаются с тобой"

Многие представители шоу–бизнеса посвятили свои композиции тем, кто погиб от болезни, и врачам, чей самоотверженный труд обязательно должен остаться в стихах и песнях.

Певец и композитор Эркин Мукашев готовится выпустить песню "Дыши". Исполнит ее совместно со своей ученицей Айдан Коногалиевой. Это их первый совместный проект. Айдан близка медицинская среда, она выросла в семье врачей и не понаслышке знает, как важен и нужен труд тех, кто работает на передовой борьбы с вирусом. Кстати, сама она - клинический психолог. Мукашев дал ей пару занятий по вокалу и поставил голос, скоро начнется запись песни. Он остался доволен ученицей, говорит, что она справиляется отлично.

Эркин рассказывает, что специально для того, чтобы написать слова этой песни, он на месяц самоизолировался на Иссык–Куле, где и творил. Уверяет, что озеро и природа дают ему энергию, которая помогает в творчестве. А недавно вернулся в столицу уже с готовой композицией.

Слова, пожалуй, понятны каждому: "Звезды поднимаются выше над землей, это наших близких души прощаются с тобой. И в кромешной темноте будут нам светить. А мы будем учиться жить, без любимых жить". Слушая эту песню, каждый вспомнит о тех, кого мы потеряли, близких и друзей.

- Друг, наш соотечественник, сейчас живущий во Флориде, поддержал мою идею и полностью взял на себя все финансовые расходы. Эта песня о людях, которых унесла болезнь, и о подвигах врачей, об их героизме и тяжелой работе, о том, как они самоотверженно борются за жизни пациентов. Аранжировка уже готова, ее написал Денис Колючий, - рассказывает Эркин Мукашев. - На песню будет снят клип, решили использовать в нем фотоснимки погибших от коронавируса и пневмонии. За фото и видео отвечают Виталий Кулешов и Байрам Атамурадов, оба сейчас находятся в России и оттуда руководят процессом. Вот такой совместный проект трех стран получился.

кстати

Недавно Эркин Мукашев отметил свой 58–й день рождения в кругу семьи, друзья из разных стран устроили для мэтра праздник, прислали десятки видеопоздравлений, из которых певец сложил коллаж и выставил в Интернет, и он уже набрал тысячи просмотров.

- В такие моменты понимаю, что успел сделать что–то для слушателей, самореализоваться в творчестве, когда столько людей желают побольше новых хороших песен и хитов, то хочется творить, это лучшая мотивация. А совсем скоро приступим к съемкам клипа на уже готовую песню "Мама" для замечательной вокалистки и саксофонистки Айзады Бекболотовой, - заключает исполнитель.