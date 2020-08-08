Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с Бактыгуль Жеенбаевой

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вчера, 7 августа, провел онлайн-совещание с министром финансов Кыргызской Республики Бактыгуль Жеенбаевой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждена текущая ситуация с исполнением республиканского бюджета. Также обсуждены вопросы по выплатам медицинским работникам, финансированию национальных проектов и социальных программ, а также выделению средств на реконструкцию школ и больниц.

Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева информировала об исполнении республиканского бюджета за 7 месяцев, презентовала материалы по изысканию дополнительных резервов, которые могут покрыть дефицит бюджета.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что несмотря на большой дефицит бюджета, ранее начатые национальные проекты, такие как обеспечение населения чистой водой и программа по реабилитации и строительству ирригационных сетей, не должны прерываться.

Отметил важность поддержки со стороны государства бюджетных работников в сложившейся ситуации.

"Зарплаты и причитающиеся выплаты врачам должны выдаваться вовремя в соответствии с законодательством", - подчеркнул Глава государства.

Вместе с этим Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость продолжения финансирования государственной ипотечной программы, приостановленной из-за ситуации с пандемией.

Кроме того, Глава государства подчеркнул важность планового финансирования работ по капитальному ремонту аварийных школ и больниц.

"Возьмите под личный контроль вопрос по финансированию аварийных школ, которые нужно отремонтировать по плану. Ремонт не должен прекращаться ни в коем случае", - особо подчеркнул Президент, обращаясь к министру финансов Бактыгуль Жеенбаевой.

В то же время он отметил, что средства на ремонт больниц в регионах должны выделяться своевременно.

"Я объездил регионы, видел, как под эгидой псевдореформ были закрыты многие больницы и уменьшилось количество койко-мест, в результате здания медицинских учреждений сильно обветшали. Теперь в них начались капитальные ремонтные работы, даны поручения завершить их в кратчайшие сроки и ввести здания в эксплуатацию до зимы. Вопросов по финансированию быть не должно", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.