"Нужно создать условия, чтобы люди могли возвратиться в родное село"

Местная власть не имеет ни возможностей, ни средств для решения насущных проблем. Вследствие усилилась миграция, люди из села устремились туда, где есть возможность заработать - в Россию, в Казахстан, в другие страны, а также в областные центры. Поэтому, после вступления в должность президента, своим соответствующим Указом я объявил 2018 год Годом развития регионов. Об этом в интервью "Биринчи радио" рассказал Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, он достаточно долгое время работал в регионах. И о насущных проблемах села знает не понаслышке.

- Так как долгие годы центральная власть не уделяла должного внимания развитию регионов, отдаленных высокогорных районов, не выделялись средства на создание условий в сферах, способных удержать людей в их родном селе - на развитие перерабатывающей промышленности, медицинского обслуживания, образования, системы ирригации, обеспечение чистой питьевой водой. Именно поэтому все последние 3 года были объявлены Годом развития регионов, - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что в его бытность премьер-министром, была принята программа, где 20 городов были определены, как опорные.

-Планировалось вокруг этих городов построить промышленные предприятия, которые будут перерабатывать местную продукцию и вывозить на экспорт, создать такие же условия жизнедеятельности, как в Бишкеке, Оше, чтобы люди могли зарабатывать там, где проживают. Работа в этом направлении продолжается. Мы всегда говорим, что 70 процентов населения проживают в сельской местности. Но на самом деле многие уехали из сел. Хотя они и прописаны в селе, многие находятся в России, Казахстане, Бишкеке, Оше, Дажалал-Абаде, Караколе, в областных центрах,- говорит глава государства.

По его мнению, власть должна создать условия для того, чтобы они возвратились в родное село, или хотя бы сделать так, чтобы подрастающее поколение, молодежь оставалась там, могла жить и зарабатывать на своей земле.

- Что нужно сделать для этого? Нужно направить средства государства на эти цели. Мы поменяли эту политику. Сегодня все возможности государства, бюджета, фондов, таких как Кыргызско-Российский фонд, а также привлеченные извне средства идут в регионы. Местным предпринимателям, которые намерены закупать и перерабатывать местную продукцию - мясо, молоко, шерсть, кожу, знаменитый Баткенский урюк или продукцию Таласа, должны быть предоставлены необходимые средства. Нужно развивать промышленность в высокогорных районах, создавать рабочие места. Это будет способствовать удержанию людей на местах, а также поможет закупать продукцию местных фермеров и вывозить на экспорт, - считает Сооронбай Жээнбеков.

Такой подход решит проблемы комплексно, уверен он.

- Допустим, будут предоставлены средства предпринимателю, он создаст рабочие места. Даже если на предприятии будут работать 20-30 человек, у них появится возможность кормить свои семьи. Этот же предприниматель будет платить налоги в местный бюджет. У местных властей появятся средства, чтобы решать локальные проблемы. Продукция фермеров будет реализована, вывезена на экспорт по хорошим ценам, они уже сами будут знать, как производить, куда продавать, т. е. будет специализация. В этих целях мы направляем средства в регионы. Во-вторых, в целях создания благоприятных условий для фермеров и сельских предпринимателей дали послабления. Предоставлены льготы по многим налогам, в особенности - для тех, кто работает в приграничных и высокогорных районах,- добавил глава Кыргызстана