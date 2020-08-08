Президент рассказал почему возникают проблемы на границах Кыргызстана

При решении пограничного вопроса, в первую очередь, необходимо учитывать интересы нашей страны. Каждое государство преследует свои. В этом и сложность вопроса. Об этом заявил в интервью "Биринчи радио" Президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются работы по уточнению границы с соседними Таджикистаном и Узбекистаном.

- Межправительственные рабочие группы проводят непрерывную работу, постоянно находясь на связи. Работы хорошо продвигались, но пандемия коронавируса приостановила это. Мы продолжим работу в этом направлении. Особенно по вопросу кыргызско-таджикских приграничных территорий. На какой бы площадке я ни встречался с уважаемым моим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, мы всегда обсуждаем пограничный вопрос. Есть определенные подвижки, но, проблема еще не решена. Между двумя странами есть взаимопонимание.

Глава государства пояснил, что напряженность по поводу пограничных вопросов иногда обостряется из-за бытовых проблем.

- Поэтому местные власти проводят активную работу с населением. В составе правительства есть вице-премьер, который занимается пограничными вопросами. Акрам Камбаралиевич был акимом Кадамжайского района, полпредом в Баткенской области, хорошо знает эту проблему. В целях снижения напряженности особое внимание уделяется социально-экономическим проектам в приграничных селах и районах. Баткен - в центре моего особого внимания.

Приоритет - ремонту дорог, строительству школ, ФАПов, больниц, детских садов и других социальных объектов.

Мы не прекратим эту работу даже в условиях дефицита бюджета, текущего тяжелого положения, - рассказал Жээнбеков.

Но пограничный вопрос, как уже говорилось выше, не может быть решен в одностороннем порядке, подчеркнул глава КР.

- Это вопрос, который возник с момента обретения нашей страной независимости. Мы путем диалога продолжим эту работу, и уверен, что вопрос решится, - заключил Сооронбай Жээнбеков.