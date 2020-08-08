Руководители подразделения МВД вымогали деньги у подчиненных

По факту вымогательства задержаны сотрудники МВД, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

"В рамках проводимой Антикоррупционной службой (АКС) ГКНБ КР работы по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в правоохранительных органах, были установлены факты вымогательства денежных средств руководящим составом отдельных подразделений системы МВД КР у своих подчиненных. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по ст.326 ч.2 п.1 УК КР (вымогательство взятки)", - говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, 8 августа 2020 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий АКС ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР и при содействии руководства Полка ведомственной милиции Службы охраны МВД КР, с поличным были задержаны командир 3 батальона данной службы подполковник милиции А.Н. и его заместитель лейтенант милиции Н.Б.

В ходе досудебного производства было установлено, что А.Н. и Н.Б. вымогали у отдельных подчиненных денежные средства в сумме 2 тыс. долларов США за принятие решения о дальнейшем их пребывании на занимаемых должностях, а в случае отказа угрожали принять меры по их увольнении из органов внутренних дел.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие.