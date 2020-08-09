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Рядом с Алматы загорелся жилой комплекс

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- Виктория Гунгер
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В Карасайском районе Алматинской области сегодня ночью произошел пожар в ЖК "Асыл Арман", передает zakon.kz.

Согласно сообщению корреспондента zakon.kz с места события, квартира загорелась на третьем этаже. Весь дым пошел вверх. Дым наблюдался также на седьмом этаже. От угарного газа люди начали задыхаться.

На место прибыли пожарные и скорая помощь. Жителей третьего подъезда шестого дома эвакуировали. Эвакуация некоторых жильцов проходила с помощью пожарных автолестниц. На месте развернуты четыре техники пожарных и шесть машин скорой помощи.


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URL: https://www.vb.kg/390825
Теги:
Казахстан, пожар, Кыргызстан, МЧС
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