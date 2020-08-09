Кыргызстан расширяет дипломатическое присутствие в России

К работе в России приступают четыре новых канцелярии (отделения) посольства КР в РФ. Такие дипучреждения, отметили в дипмиссии, продолжают открываться в городах, где, а также в прилегающих к ним регионах сосредоточено большое количество граждан Кыргызстана.

На сей раз местами для канцелярий были выбраны Якутск, Иркутск, Сургут и Южно-Сахалинск. Задачи, стоящие перед этими канцеляриями, как и перед теми, что уже действуют в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, - заниматься исполнением консульских обязанностей, защитой прав и интересов граждан КР.

Таким образом, на территории России насчитывается уже 10 дипломатических учреждений Кыргызстана, включая посольство в Москве, генеральные консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Активную помощь им в работе с соотечественниками оказывают в пределах своих полномочий почетные консулы КР в Санкт–Петербурге, Оренбургской, Воронежской, Томской, Сахалинской областях, Хабаровском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан.

В посольстве рассказали, что руководители четырех новых канцелярий, прибыв на место работы, уже выполнили необходимые в таких случаях юридические процедуры, наладили контакты с местными органами власти. Также продолжаются встречи с представителями кыргызских диаспор, разворачивается информационно-разъяснительная работа среди них.

В данный момент решается вопрос с определением юридических адресов канцелярий. На базе последних будут развернуты и избирательные участки по выборам в Жогорку Кенеш, назначенных президентом КР на 4 октября текущего года. В новых канцеляриях, как и в других дипучреждениях КР в РФ, станут функционировать автоматизированные информационные системы "Паспорт", "ЗАГС", "Гражданство". И - обеспечиваться максимально возможное содействие соотечественникам в решении возникающих у них проблем в период пребывания в России.