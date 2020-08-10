Если пандемия не добьет Кыргызстан, то это сделают поиски виноватых

На днях директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Эмилбек Каптагаев выступил с предложением создать национальную комиссию по расследованию причин распространения коронавирусной инфекции и ее последствий в Кыргызстане. В состав этого органа должны войти по задумке инициатора не депутаты, как это обычно бывает, а представители НПО.

Депутатов в утиль

Свою идею Эмилбек Каптагаев расписал на личной странице в сети Facebook. По мнению этой комиссии, в центре внимания должны быть действия или бездействие органов власти, ответственных чиновников, местных органов власти, а также медицинских учреждений.

"Мы должны извлекать уроки, ибо повторение пандемии очень даже вероятно. Сигналов такого рода много. Наша страна оказалась уязвимой, и нам нужно делать правильные выводы", - заявил глава НИСИ.

При этом он отметил, что в эту работу должны быть вовлечены представители гражданского общества и независимые эксперты.

Надо отметить, в Кыргызстане комиссии для расследования различных резонансных событий создаются часто, в основном из депутатов. Именно народные избранники в свое время разбирались в тонкостях громкого дела об освобождении вора в законе Азиза Батукаева, искали истину в истории уйгурского бизнесмена Айеркена Саймаити, убитого в Турции, выясняли, кто давал команду взять в заложники сотрудников подразделения "Альфа" во время прошлогоднего штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой–Таше.

Они худо–бедно справлялись с возложенной на них миссией - советовались с теми же независимыми экспертами, изучали всевозможные заключения гражданских активистов и всегда находили ответственных. Теперь же глава НИСИ дал понять, что более в этом отношении депутатам веры нет. Может быть, конечно, просто не хотел портить народным избранникам VI созыва Жогорку Кенеша отпуск. Если так, то мог бы предложить создать комиссию из депутатов нового состава парламента - до выборов–то рукой подать.

Некоторые аналитики инициативу Эмилбека Каптагаева поддержали. Доктор юридических наук Бекбосун Борубашев заявил СМИ, что если создавать комиссию для расследования ситуации с COVID–19, то необходимо точно определить ее статус и полномочия. Он считает, что у рабочей группы должны быть такие права, "чтобы она могла давать оценку, в том числе и действиям Совета безопасности, который возглавляет президент страны".

- Если будет сделано так, что решения комиссии обязательны к исполнению президентом, Жогорку Кенешем и правоохранительными органами, тогда будет смысл в ее работе. В противном случае, как и прежде, это станет лишь прикрытием ошибок руководства страны, - сказал Борубашев.

Точку зрения этого независимого эксперта понять можно. А вот позиция Эмилбека Каптагаева в текущей ситуации выглядит странной, потому что он состоит на государственной службе, с ноября прошлого года возглавляет Национальный институт стратегических исследований, в круг задач которого входит аналитическая поддержка деятельности кыргызского правительства. При таком раскладе недоработки кабинета министров в части подготовки и сдерживания пандемии можно списать и на отсутствие качественного анализа и прогнозов со стороны того же НИСИ.

Тем более что сегодня достоверно неизвестно, какие прогнозы и исследования готовили аналитики возглавляемого Каптагаевым ведомства по распространению COVID–19 и последствиям эпидемии для всех сфер жизни. Зато известно, что в феврале, когда в стране еще не было ни одного диагностированного больного коронавирусной инфекцией, директор НИСИ Каптагаев предлагал кыргызстанцам перестать целоваться, чтобы спастись от опасной заразы.

В общем тренде

Горячее желание директора исследовательского института обязательно найти виноватых в разгуле COVID очень гармонирует с настроениями определенной части нашей общественности. Подобные призывы уже звучали. И не раз.

О том, что государственные мужи бездарно растратили имевшуюся у республики фору для того, чтобы подготовиться к достойному противостоянию коронавирусу, ранее заявлял бывший посол Кыргызстана в Малайзии Кылычбек Султан. Искать ответственных за этот катастрофический провал он, правда, не предлагал. Экс–дипломат посчитал, что вместо действующего кабинета министров нужно назначить новое правительство народного доверия. Во главе с Омурбеком Бабановым или Адаханом Мадумаровым.

Чуть позже Раушан Айткулова (более известная широкой общественности как Раушан Рыкунова, отбывавшая наказание за мошенничество) написала заявление в Генеральную прокуратуру (ГП). Она требовала принять меры "в отношении лиц, ответственных за предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории страны".

Правда, заявление Айткуловой в Генпрокуратуру немного запоздало. Оказывается, в мае прокуроры уже провели проверку по решению Совета безопасности от 27 января 2020 года, согласно которому правительству и Минздраву рекомендовалось организовать и провести мероприятия по предотвращению ввоза и распространения коронавируса на территории республики, и пришли к выводу, что чиновники не приняли неотложных мер по обеспечению этого решения.

Как пояснила пресс–служба ГП, своевременная инвентаризация сил и средств, необходимых для борьбы с пандемией, проведена не была. В результате чего коронавирус разгулялся по стране, вызвав острую нехватку медицинских препаратов и оборудования, "что повлекло увеличение случаев летального исхода среди граждан".

По итогам проверки Генпрокуратура зарегистрировала данный факт по статье УК КР "Халатность". Расследование было поручено Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Еще раньше, в апреле, в разгар карантинных ограничений, своих постов лишились тогда еще вице–премьер–министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Секретариат Совета безопасности тогда отметил, что бывшие чиновники допустили ряд ошибок при организации работ по борьбе с коронавирусом, и подверг критике их деятельность с момента создания штаба, рекомендовал главе правительства снять их с должностей. Месяц спустя Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) вызывала обоих бывших чиновников на допросы в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции и лоббирования интересов отдельных фармкомпаний.

Кампания по дискредитации

Сегодня то в одном, то в другом интернет–издании появляются материалы со ссылкой на аналитиков, общественников, энпэошников. Все они рьяно критикуют власть за то, что государственное здравоохранение не вынесло эпидемиологической нагрузки, за то, что чиновники неправильно распоряжаются финансами, за сбои в управлении в критический для страны момент.

Например, в интервью о совместном исследовании кыргызстанских и оксфордских ученых по моделированию прогноза по ситуации с COVID–19 в Кыргызстане, инициированном Фондом "Сорос - Кыргызстан", директор ОФ "Институт социального развития", эпидемиолог Айжан Дооронбекова заявила, что правительство вообще ничего не делало для того, чтобы противостоять коронавирусной инфекции на должном уровне.

Действительно, пандемия коронавируса очень четко высветила провалы в государственном здравоохранении. Но возлагать за это ответственность на действующую власть не совсем справедливо. Проблемы ведь начались не вчера, они тянутся со времен обретения республикой независимости. Если в Киргизской ССР медицина интенсивно развивалась, то после развала СССР ее в основном реформировали с целью сокращения расходов. Причем, как это стало ясно сегодня, все бесконечные реформы, какими бы они ни были, не дали главного - готовности системы здравоохранения к серьезным вызовам.

Другая методично раскачиваемая тема - расходование донорских средств, полученных республикой на борьбу с COVID. И подают ее только под одним соусом: деньги разворовали чиновники.

Республике и правда пришлось просить помощи у доноров. На сегодня Кыргызстан получил больше трехсот миллионов долларов. Значительная часть этих средств пошла на зарплаты, социальные отчисления. И такую схему распределения отдельные активисты и эксперты считают неправильной, мол, не стоило пускать деньги "на латание бюджетных дыр". А ведь сегодня именно эти финансовые "заплатки" хотя бы частично снимают вопрос социальной напряженности: несмотря на трудную ситуацию, выплаты бюджетникам идут в срок - пенсионерам, врачам, учителям. Но об этом не пишут, отчего складывается ощущение, что в информационном пространстве республике (во всяком случае в некоторых его сегментах) идет планомерная кампания по дискредитации действующего руководства страны.

Вот и предложение о создании комиссии из независимых экспертов и гражданских активистов выглядит логичным продолжением этого крестового похода против правительства, президента, депутатов. Эдакая декларация недоверия ко всем, кто во власти.

Все эти маневры вокруг якобы неверного алгоритма действий властей во время пандемии, призывы свергнуть правительство, президента, экспертные заключения с обвинительными выводами - свидетельство того, что для определенных политических сил и эпидемия - всего лишь рычаг, чтобы добиться нужных им перестановок в руководстве страны. Как говорится, кому война, а кому и мать родна.

И пока большая часть страны пытается выжить, пятая колонна продолжает упорно "бороться с режимом". Через лояльные СМИ и "своих" экспертов помогают создать у общественности впечатление, что ошибки и промахи во время пандемии совершает исключительно кыргызстанская власть.

COVID - мировая беда, показавшая, что правительства и руководство абсолютно всех стран на планете, даже самых влиятельных и успешных, в принципе не были готовы работать в режиме, когда система здравоохранения захлебывается, а экономика медленно, но верно идет ко дну. Естественно, многие чиновники "облажались" - у нас, в России, в США, в Италии. Везде. Те же, кто сегодня пытается убедить нас в том, что это только в КР такие бестолковые правители, просто сеют смуту и пытаются раскачать и без того не самую устойчивую лодку социально–политической стабильности в республике.