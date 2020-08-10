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Как не нарваться на "утопленника" при покупке автомобиля

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Автомобиль, побывавший в воде, несет в себе массу проблем в будущем. Поэтому от него принято избавляться, и чем скорее, тем лучше. Ведь в такой машине всенепременно начнет глючить электрика, появится затхлый запах, разведется плесень и возникнет коррозия. И зачем вся эта головная боль владельцу, когда можно спихнуть ее на другого? Как не стать несчастным обладателем "утопленника"?

Если автомобиль побывал в воде:

Это заметно по его фарам, фонарям и "поворотникам", в которых сохраняются влага и грязь. Ко всему прочему разводы от высохшей воды обязательно останутся на рефлекторах. Правда, те, кто занимается продажей "утопленников", знают об этом и чистят оптику, а то и вовсе меняют, разумеется, не на новую, а с авторазборок.

Шумоизоляция также теряет свои свойства. Если машина почти новая и дорогая, а шума в ней, как в машинном отделении тепловоза, то это может означать, что войлок, который проложен по днищу внутри кузова, свалялся и потерял однородность. Лучше не полениться и отвернуть коврик. Это поможет выявить дефекты в шумоизоляции, а также увидеть еще один показатель того, что автомобиль тонул, - очаги коррозии. Соленая вода особенно агрессивна к голому металлу, потому как является хорошим электролитом. Она даже разрушает оксидный слой на нержавеющей стали. А потому, если автомобиль привезен из страны, где недавно случались цунами и наводнения, лучше осмотреть его с особым пристрастием.

Электронные системы и датчики. Несмотря на то, что мозги автомобиля защищены от попадания влаги, случиться может всякое, например, выгорел контроллер, окислилась дорожка на плате и прочее. И если это произошло, то ремонт может вылиться в серьезные деньги.

Загляните под кресла, чья металлическая проволочная сетка, как правило, не окрашена. Если автомобиль побывал в воде и она заполняла его салон, то это обязательно отразится на голом металле: он будет покрыт плотным слоем ржавчины. Вряд ли продавец сможет объяснить, откуда в салоне ржавые элементы, да еще в таком месте, куда влага, если машина не тонула, никак не попадет.

Конечно же, двигатель тоже обязательно выдаст "плавунца": он будет троить, нестабильно работать, издавать посторонние звуки. В общем, при наличии вышеперечисленных признаков, любые, даже самые незначительные, отклонения в работе силового агрегата должны насторожить.

Прежде, чем покупать автомобиль из регионов, где есть океан и риск подтопления территорий, его стоит отвезти в независимый технический центр для глубокой диагностики. Лучше потратить деньги и, обнаружив недостатки, свидетельствующие о том, что машина тонула, не покупать ее, чем взять "красивую обертку", а по факту - кота в мешке, и впоследствии потратить в разы.

Автор; Леонид Владимиров


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