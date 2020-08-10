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В Белоруссии проходят акции протеста

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В Белоруссии начались задержания после завершения голосования на президентских выборах, передает Sputnik Беларусь.

Минск

Наиболее активные столкновения между протестующими и силовиками проходят на центральной площади столицы. Сообщалось, что милиция применила светошумовые гранаты. Среди митингующих есть раненые, они в крови.

Пострадавшим оказывают помощь, движение автотранспорта в этом районе перекрыто.

По словам корреспондента РИА Новости, на площади Победы оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.

Витебск

Как сообщают СМИ, сотрудники правоохранительных органов начали "паковать" людей в автозаки на площади Ленина в центре Витебска.

"При этом протестных мероприятий в областном центре пока нет", - говорится в публикации.

По данным агентства, въезды в близлежащие дворы у площади заблокировали сотрудники ГАИ. Милиционеры призывают горожан не скапливаться.

Брест и Гродно

Белорусы начали собираться и в центре Бреста. ОМОН разгоняет несанкционированную акцию.

"Люди скандируют "Живи, Беларусь" и "Позор"", - говорится в сообщении СМИ. В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих, люди жалуются на проблемы с дыханием.

По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Светлану Тихановскую, как показали опросы, поддержали 6,8 процента избирателей. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства лидирует по результатам подсчета голосов на закрытых участках.

Глава ЦИК Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов признать поражение и поздравить победителя. При этом соратники Тихановской утверждают, что по результатам альтернативного подсчета голосов она получила более 80 процентов. Кандидат Андрей Дмитриев также заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов и пообещал обратиться в суд.


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URL: https://www.vb.kg/390839
Теги:
Беларусь, выборы, Александр Лукашенко
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