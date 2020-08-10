Из Екатеринбурга в Ош вернулись граждане Кыргызстана

Сегодня, 10 августа 2020 года, из Екатеринбурга в Ош прибыл чартерный рейс ОАО "Уральские авиалинии", на котором 219 кыргызстанцев, включая 12 детей до 2-х лет, прибыли на Родину. Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, авиарейс осуществлен во исполнение поручения Президента и Правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся в иностранных государствах, вследствие временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Данным рейсом в Ош доставлены остро нуждающиеся в возвращении в Кыргызскую Республику граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Магнитогорска, Салехарда, Ханты-Мансийска, Нового Уренгоя, Надыма, Кургана и Перми.

Список пассажиров составлялся с учетом поступивших обращений граждан и кыргызских диаспоральных организаций из регионов и городов Уральского федерального округа. Также учитывалось наличие у указанной категории лиц ранее приобретенных авиабилетов на рейсы компании "Уральские авиалинии", которые не были осуществлены из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах и желающих вернуться на Родину, продолжается.