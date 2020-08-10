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На выплату госпособий из бюджета КР выделено всего 3,8 млн сомов

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- Оксана Гут
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Общая численность получателей государственных пособий по состоянию на 1 августа составила 503,2 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Из них ежемесячные пособия "үй-бүлөгө көмөк" выплачиваются 339,2 тыс человек (детям из малообеспеченных семей). Численность получателей ежемесячных пособий лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение - "социальное пособие", составила 96,7 тыс человек. Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка "балага сүйүнчү" составила 67,3 тыс человек.

В целом по республике, средний размер пособия "үй-бүлөгө көмөк" составил 868,8 сомов. Средний размер социального пособия составил 3029,8 сомов.

По данным министерства, на выплату государственных пособий из средств республиканского бюджета выделено всего 3 млн 803 тыс 500 . сомов. Из них на выплату пособия "үй-бүлөгө көмөк" - 1 млн 735 тыс 700 сомов, социального пособия - 1 млн 795 тыс 900 сомов, пособие "балага сүйүнчү" - 271 тыс 900 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/390852
Теги:
бюджет, пособия, социальная защита, Кыргызстан, балага суйунчу, Министерство социального развития
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