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ЦИК Беларуси: Лукашенко победитель президентских выборов

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- Виктория Гунгер
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ЦИК Беларуси назвал Лукашенко победителем президентских выборов. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, его главная соперница Светлана Тихановская - 9,9 процента, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, пишет из Минска корреспондент DW.

Кандидата Анну Канопацкую поддержали 1,68 процента проголосовавших избирателей, Андрея Дмитриева - 1,04 процента, Сергея Черечня - 1,13 процента, указывается далее. Против всех кандидатов высказались 6,02 процента избирателей. Явка на президентских выборах составила 84,23 процента. Одновременно глава Центризбиркома заявила, что окончательные итоги выборов не будут значительно отличаться от предварительных.пресс-конференции в Минске в понедельник, 10 августа.

Накануне после закрытия избирательных участков тысячи белорусов вышли на улицы. ОМОН в ответ применил силу против протестующих.

Призывы выйти на улицы и протестовать против результатов выборов поступили не от кандидатов в президенты, а от блогеров в Телеграм-каналах. Еще за несколько дней до голосования они опубликовали план - в Минске собираться возле стелы "Минск - город герой" на проспекте Победителей и на проспекте Независимости, а в других городах - на центральных улицах и площадях. Администраторы каналов подчеркивали мирный характер акций.

В итоге один человек погиб, ещё три серьезно пострадали после столкновений в центре Минска минувшей ночью. Во время протестных акций в Белоруссии были задержаны как минимум 140 человек, сообщили правозащитники.

Участникам и организаторам беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/390855
Теги:
Беларусь, выборы, президент, Кыргызстан, Александр Лукашенко
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