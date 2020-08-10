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Появилась информации, что Александр Лукашенко покинул Беларусь

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- Виктория Гунгер
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Ряд СМИ опубликовали информацию, что Лукашенко из страны улетел на частном суперджете в Турцию.

Был он на борту или нет, неизвестно. То, что он мог быть в самолете, говорят лишь косвенные данные - проверка саперами всего района вокруг аэропорта. А это, как говорят, случается только если на борт должен подняться президент.

- С одной стороны эта новость похожа на утку, которая должна приободрить протестующих. С другой стороны, Беларусь сегодня напоминает страны Латинской Америки 1970-тых, когда у власти сидели такие же как Лукашенко. Режим в Беларуси отчасти похож и на филиппинский, Маркеса. Он сбежал, когда на улицы Манилы вышли 100 тысяч человек. Сел на самолет и улетел. Батька тоже вполне мог бы, - говорится в информации.

Примечательно, но ранее в интервью российским СМИ Александр Лукашенко заявлял, что ни при каких условиях не покинет страну. Официального подтверждения этим слухам пока нет.

Напомним, вчера в Беларуси прошли президентские выборы. Сегодня ЦИК озвучил предварительные итоги голосования, назвав Лукашенко победителем избирательного процесса. Однако накануне после озвучивания промежуточных итогов голосования на улицы вышли тысячи белорусов, они устроили беспорядки и выступали против подобного решения ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/390856
Теги:
Беларусь, выборы, митинг, Турция, ЦИК, Александр Лукашенко
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