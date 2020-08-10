Джалал-Абадскую область снова размывает сель (видео)

На Джалал-Абадскую область Кыргызстана снова обрушилась стихия. Улицы и дома села Терек-Сай утопают в грязи от обрушившейся сели. Видео природного бедствия со ссылкой на очевидцев опубликовал телеграм-канал "Сейчас".

Напомним, четыре дня назад сель накрыла в селе Арстанбап Джалал-Абадской области сошел сель. По информации МЧС, сель сошел 5 августа около 19:00 из-за проливных дождей в горах. Подтоплены дворы 10 домов, разрушена стена одного сарая. Грязевые массы завалили дорогу протяженностью 1,2 километра, упал один электрический столб.