В Санкт-Петербурге скончался художник из Кыргызстана Туман Жумабаев

В Санкт-Петербурге скончался талантливый кыргызский и российский художник Туман Жумабаев. Его уникальные картины с яркими цветами, а также портреты в духе импрессионизма украшают стены Эрмитажа, зарубежных галерей и коллекций, выставлялись в залах музеев России, Австрии, Ирана, Китая, Франции, США и других стран.

Уроженец Кыргызстана, Туман Жумабаев приехал в Ленинград в 1979-м году, а уже через два года поступил в Ленинградское художественное училище имени Серова (сейчас - имени Рериха). В дальнейшем отучился в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Был членом Союза художников России, действительным членом Академии портретистов США, лауреатом различных международных премий, участником множества художественных выставок в разных странах.

В произведениях Жумабаева ценители находят влияние и классиков российской живописи XIX–XX веков, и импрессионистов, и экспрессионистов. Сам Туман Жумабаев к числу своих наставников относил Рембрандта и Ван Гога, своего соотечественника народного художника СССР Семена Чуйкова.

Многие сюжеты его картин посвящены северной столице России, он также очень любил рисовать горы и цветы. Хорошо известны и его портреты известных людей, в числе которых - Елена Образцова (она часто посещала питерскую галерею Жумабаева "Туман Арт"), Пласидо Доминго, Владимир Путин (изображенный в образе самурая), Николай Валуев, Георгий Штиль и другие.

Соболезнования родным и близким Тумана Жумабаева выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что жизнь художника, родившегося в Кыргызстане, была неразрывно связана с Ленинградом-Петербургом: "Именно здесь раскрылся талант, которым он прославил наш город".

"Мы знали его как очень доброго, щедрого, светлого и дружелюбного человека. Всем нам будет его не хватать. Санкт-Петербург будет хранить память о Тумане Жумабаеве - настоящем художнике и человеке", - сказал глава северной столицы РФ.

"Российское и кыргызское изобразительное искусство понесло тяжелую утрату. На 58-м году жизни скончался известный советский и российский живописец, член Союза художников СССР и Санкт-Петербургского союза художников Туман Жумабаев. Он был талантливым, скромным и оставался достойным сыном своего народа. Его божественные картины обогатили коллекции многих музеев и галереи по всему миру. Искренне соболезнуем всем близким и родственникам. Светлая память о нем всегда останется в наших сердцах", - заявил президент Общероссийского кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.