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Россия открыла "единое окно" для соотечественников-пенсионеров.

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- Евгений Денисенко
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Федеральное агентство "Россотрудничество" и Пенсионный фонд России подписали соглашение о взаимодействии. Документом предоставляет новый сервис для соотечественников, проживающих за рубежом.

В соответствии с соглашением, которое подписали руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков и председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин, теперь, чтобы получить консультацию сотрудников ПФР, достаточно будет обратиться в местный Российский центр науки и культуры с запросом организовать видеоконференцсвязь.

"Мы позитивно смотрим на развитие отношений с Пенсионным фондом. Это соглашение дает возможность насыщать наши представительства за рубежом дополнительными сервисами, выходить на новый уровень в работе с соотечественниками. Это не значит, что мы перестанем заниматься вопросами культуры, мы расширяем работу", - отметил Евгений Примаков.

Первоначально новая услуга будет доступна в Российском культурном центре в Тель-Авиве. Но предусмотрено, что уже в скором времени подобная система заработает и в других представительствах Россотрудничества.

В Кыргызстане сегодня Российские центры науки и культуры действуют в Бишкеке и Оше.


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URL: https://www.vb.kg/390865
Теги:
единое окно, Россия, соотечественники
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