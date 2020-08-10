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Ушел из жизни прокурор Сокулукского района Бактыбек Сыргаков

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- Виктория Гунгер
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Генеральная прокуратура Кыргызской Республики с глубоким прискорбием извещает, что вчера 9 августа в 57-году безвременно ушел из жизни прокурор Сокулукского района Чуйской области, советник юстиции 1 класса Сыргаков Бактыбек Эстебесович.

Он родился 28 января 1963 года в селе Боо-Терек Бакай-Атинского района Таласской области.

В августе 1989 года вступил в ряды работников органов кыргызской прокуратуры, где начал свою трудовую деятельность стажером-следователем Кеминского района Чуйской области, по настоящее время занимал различные руководящие должности в прокуратуре.

Бактыбек Эстебесович являлся образцом профессионализма, высокого чувства долга и самоотдачи. Таким навсегда он останется в памяти всех коллег.

За личный вклад в укрепление законности, добросовестное отношение к своим служебным обязанностям неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

Коллектив прокуратуры выражает глубокие соболезнования его родным и близким.


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URL: https://www.vb.kg/390868
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, Сокулукский район, Чуйская область, Кыргызстан
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