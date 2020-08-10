Мужество при спасении жизней. "Кыргызалтын" наградил отличившихся медиков

Медицинские работники санатория "Кыргызское Взморье" награждены ведомственными грамотами и нагрудными знаками от Министерства здравоохранения КР за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Кыргызалтын".

Награждение состоялось в санатории, сегодня 10 августа. Всего почетными грамотами от ОАО "Кыргызалтын" были награждены 7 медицинских работников. Три медицинских работника были удостоены золотыми медалями ОАО "Кыргызалтын" и 2 медицинских работника санатория получили нагрудные знаки "Отличник здравоохранения" от Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики.

По словам зампредседателя ОАО "Кыргызалтын" Нурдина Канымбетова, медицинские работники санатория с риском для своей жизни проявили мужество при спасении жизни и здоровья людей.

"В самый сложный период – наши медицинские работники санатория не остались в стороне, первыми протянули руку помощи. Ваша слаженная и четкая работа позволило уменьшить количество случаев заражения и спасти человеческие жизни", - отметил он.