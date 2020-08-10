Сооронбай Жээнбеков поздравил Александра Лукашенко с переизбранием

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента страны.

"Убежден, что Ваш богатый опыт и профессионализм будут и в дальнейшем способствовать повышению благосостояния народа, обеспечат высокий уровень политического и экономического развития страны. Выражаю уверенность, что кыргызско-белорусские отношения, основанные на давних традициях дружбы, взаимного уважения и сотрудничества, будут и впредь развиваться и укрепляться во благо народов наших государств", - говорится в поздравительной телеграмме.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Республики Беларусь - мира и процветания.