Погода
$ 77.17 - 77.55
€ 90.35 - 91.67

Сооронбай Жээнбеков поздравил Александра Лукашенко с переизбранием

201  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента страны.

"Убежден, что Ваш богатый опыт и профессионализм будут и в дальнейшем способствовать повышению благосостояния народа, обеспечат высокий уровень политического и экономического развития страны. Выражаю уверенность, что кыргызско-белорусские отношения, основанные на давних традициях дружбы, взаимного уважения и сотрудничества, будут и впредь развиваться и укрепляться во благо народов наших государств", - говорится в поздравительной телеграмме.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Республики Беларусь - мира и процветания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390871
Теги:
Беларусь, выборы, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Александр Лукашенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  