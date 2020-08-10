Зато популярные. В Кыргызстане начался парад политических дилетантов

"Ко мне поступили предложения вступить в партию от руководителей пяти разных штабов. Ни одной из партий я еще не давала своего согласия. Я никогда не собиралась идти в политику. Но после слов людей, которые говорят мне: "Может быть именно вы сможете что-то изменить и будете работать ради нас (народа). К вам у нас большое доверие", - я чувствую, что у меня есть возможность поработать над проблемами, которые каждодневно вижу собственными глазами", - написала недавно в своем Instagram певица Анжелика.

Этот кокетливый пост артистки означает, что теперь во власть собираются не только олигархи - писать законы и вершить судьбу государства хотят уже поп-дивы, артисты, блогеры, вайнеры. Новые лица, так сказать.

Анжелика Кайратова, в прошлом Бекболиева, как раз из этой социальной группы. Она широко известна как певица, актриса, дизайнер, филантроп и инстаблогер. На ее аккаунт в Instagram подписано 2,4 миллиона человек – колоссальная по меркам КР аудитория.

Надо отметить, что певица умеет ловить хайп. В 2017 году у нее возник конфликт с Айчурек Иманалиевой из-за того, что Анжелика исполнила песню Иманалиевой "Махабат көлү" без разрешения, в результате чего начались взаимные обвинения. Этот инцидент стал поводом для множества публикаций СМИ и сделал артистку еще популярнее.

А в 2018 году кыргызстанцы, затаив дыхание, следили за бурными событиями в личной жизни певицы. Супруга экс-главы Кыргызпатента Марата Назарбекова обвинила Анжелику в любовных отношениях с ее супругом. Тогда певица все отрицала, но почти сразу же после этих обвинений обе семьи – тогда она была замужем за бизнесменом Урматом Бекболиевым - распались. Обсуждение этого кейса в СМИ и социальных сетях принесло "звезде" еще больше внимания.

В этом году Анжелика, как и многие другие публичные личности, занялась волонтерской работой. По данным отечественных СМИ, в начале июля она выделила средства на один аппарат ИВЛ и выразила готовность бесплатно рекламировать на своей странице аккаунты тех, кто перечислил деньги на покупку кислородных концентраторов. После этого она оказалась в числе волонтеров, которые побывали на встрече с президентом, а чуть позже объявила о том, что ее "сватают" аж пять партий.

На самом деле, украшение "звёздами" партийных списков – явление не новое. Оно объясняется стремлением повысить электоральную привлекательность партий во время выборов за счет аудитории медийного лица. Однако существенным приростом рейтинга это, как правило, не оборачивается. Особенно, если речь идет о блогерах и вайнерах: значительная часть их подписчиков аполитичны или вовсе не достигли возраста, когда можно голосовать.

Иногда происходит и обратный процесс: известные личности идут в политику, чтобы использовать статус народного депутата для продвижения своего дела. Но любом случае речь идёт об эксплуатации политиками и "звёздами" друг друга на взаимовыгодной основе. Что же от этого симбиоза выиграет обычный избиратель?

Думается, немного. Мы, например, точно знаем, что Анжелика и ей подобные "звезды" умеют делать хорошо. Выступать на сцене, объявлять гивы, хайповать, и выставлять свою личную жизнь на суд широких масс. Но для того, чтобы писать более-менее качественные законы в стенах ЖК - главная задача депутата - этих практических навыков маловато.

Теоретической подготовки для нудной законотворческой работы у певицы тоже, судя по всему, немного. СМИ сообщают, что замуж Анжелика вышла сразу после школы и является выпускницей кафедры экономики Института современных информационных технологий в образовании (ИСИТО). А это, как ни крути, очень скромный образовательный задел для народного избранника, которому положено разбираться в юридических аспектах законодательства и изучить политологию, потому что это основы деятельности политика.

В общем, пойти в политику Анжелика может, а сможет ли она состояться в ней - большой вопрос. Однако, если певица все же решится начать депутатскую карьеру, то она станет символом победившего в Кыргызстане политического дилетантизма.