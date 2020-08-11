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В Бишкеке в БЧК утонул 5-летний мальчик

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- Оксана Гут
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В Бишкеке в БЧК утонул 5-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Сообщается, что трагедия произошла по улице Патриса Лумумбы в Первомайском районе столицы. На поиски ребенка 2015 г.р. было задействовано 5 спасателей, но они не дали результатов. В связи с поздним временем поиски были приостановлены. Сегодня они продолжатся.

Также в ведомстве сообщили о гибели в воде двух мужчин 1960 и 1959 г.р. Они упали в канал Яккалик, что в микрорайоне Манас-Ата Оша. Спасатели вытащили тела из воды и передали милиции. Были задействованы 4 спасателя.

Еще стало известно, что найдено тело 7-летнего мальчика, утонувшего в канале села Ачы а/о Мады Кара-Сууйского района Ошской области. К поискам были привлечены 11 спасателей и местных жителей.


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URL: https://www.vb.kg/390882
Теги:
дети, погибшие, утопленник, Кыргызстан, МЧС
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