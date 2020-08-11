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В РК новое приложение отправило мужчин к женскому врачу

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- Виктория Гунгер
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Новое развлечение появилось у казахстанцев. Называется оно Damumed. Нужно скачать это приложение и посмотреть, каких врачей ты оказывается посещал за последние два-три года, пишет RadioShalQal.

Хотя многие из казахстанцев даже не знают к какой поликлинике они приписаны и не подозревали о существовании приложения Damumed.

- Выяснилось, что некоторые мужчины оказывается ходили на прием к гинекологам. Говорят создатели приложения Damumed вдохновились произведением Николая Гоголя "Мертвые души". Предлагаю на этом не останавливаться: выдавать несуществующие квартиры льготникам; выписывать штрафы за превышение скорости тем, у кого нет даже автомобилей; строить несуществующие автобаны. Хотя казахстанцы не должны удивляться таким новостям, ведь у каждого из нас уже есть 10 бесплатных соток земли, две коровы и планшет из Актау, пообедать мы можем за 500 тенге, а на ужин у нас фуагра, - иронизирует автор информации.

Как отмечается в информации к мобильному приложению, "Damumed" - это быстрый доступ к своей медицинской организации для записи себя и своих членов семьи на прием к врачу, вызова врача на дом и просмотра ваших медицинских документов.


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URL: https://www.vb.kg/390887
Теги:
Интернет, Казахстан, Кыргызстан, медицина
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