В Кыргызстане с октября повысят пенсии. Сколько будут получать пенсионеры?

В Кыргызстане с 1 октября намерены проиндексировать пенсии. Соответствующие проект постановления на сайте правительства разместил Социальный фонд.

Планируется увеличить базовую и накопительную части пенсии. Так, базовая часть будет проиндексирована, если общий ее размер ниже величины прожиточного минимума пенсионера, сложившейся за предыдущий год, с учетом роста средней заработной платы на 105 процентов или на 100 (сто) сомов.

Накопительная часть пенсии будет увеличена на коэффициент 1,07. При этом сумма повышения не должна быть меньше 200 сомов, если пенсия менее 4286 сомов. Если пенсия больше 4286 сомов – минимальное повышение составит 360 сомов.

В справке обоснования говорится, что после индексации средняя пенсия в Кыргызстане составит 6 тысяч 61 сом.