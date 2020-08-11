Министры иностранных дел КР и РФ пообщались по телефону

Вчера, 10 августа состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым и России Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств двух дружественных стран, как сообщили в МИД РФ, обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Собеседники затронули тему взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки дня.

Речь шла, в том числе, и о возможности возобновления в ближайшее время регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Россией. Оно было приостановлено в связи с пандемией в марте, и с тех пор вывоз граждан КР на родину осуществляется только с помощью чартерных авиарейсов.

По информации посольства КР в РФ, с 20 марта по 10 августа было выполнено 102 таких рейса из ряда российских городов, также организовывалось возвращение соотечественников на 95 автобусах из Оренбургской области транзитом через территорию Казахстана. В общей сложности в результате таких усилий вернулись домой 26 685 граждан Кыргызстана из 21 региона России.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, посольство призвало соотечественников, не имеющих экстренных причин для убытия на родину, воздержаться от попыток сделать это. Также обращено внимание, что и в самой РФ продолжают действовать меры ограничения для въезда иностранных граждан. "Поэтому в настоящее время осуществить обратный въезд на территорию России из Кыргызстана гражданам, не имеющим серьезных оснований, невозможно", - подчеркнули в дипмиссии.