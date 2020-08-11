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"Нечем платить". На Орто-Сайском рынке вновь скандал из-за аренды

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- Екатерина Улитина
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Арендаторы вещевого рынка "Кулун-Ата", который расположен на Орто-Сайском рынке, обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь им снизить арендную плату на время карантина из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом VB.KG рассказала председатель профкома рынка Роза Исамидинова.

Хозяйка рынка Лира Акунова на просьбы арендаторов не реагирует и не спешит входить в положение предпринимателей. Не помогла и выступление премьер-министра Кубатбека Боронова, который на заседание Республиканского штаба попросил владельцев торговых площадей временно не взымать арендную плату с предпринимателей.

- Мы не требуем освободить нас полностью от оплаты аренды, как это, например, сделал "Дордой". Там руководитель думает о людях. Мы же просим лишь 50% скидку, но нам отказывают, - рассказывают арендаторы.

Конфликт между хозяйкой Лирой Акуновой и арендаторами продолжается не первый год. Единственная причина спора – сумма арендной платы. Доходило даже до митингов и пикетов. Но сейчас ситуация еще более серьезная, уверяют предприниматели. В последние месяцы, из-за эпидемии они терпят убытки и зачастую уходят с базара, так ничего и не заработав.

- Кроме арендной платы мы платим земельный налог, соцфонд и другие сборы. В месяц получается около 25 тысяч сомов. Из этой суммы 7700 – это аренда. Сейчас хозяева согласились на скидку в 20%, но и это тоже дорого. У народа нет денег. Нет их и на оплату соцфонда и других налогов, - говорит Роза Исамидинова.

Арендаторы рынка пытались обратиться со своей проблемой в мэрию. Однако там помочь не смогли, так как участок земли, на котором расположен рынок, находится в частной собственности и городские власти не имеют право вмешиваться в ценовую политику владельцев. Как городская земля оказалась в частных руках в мэрии не уточнили.

Однако в этом же письме тогда еще действующий вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова отмечает, что для организации гостевой парковки для рынка мэрия предоставила в аренду участок земли площадью 0,0477 га (примерно 20 на 20 метров) по цене всего 16 тысяч сомов в год. Любопытно, что арендатором муниципальной собственности является Камалдин Токтосартов. Он родной брат хозяйки рынка Лиры Акуновой и занимает должность заместителя министра труда и социального развития.


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URL: https://www.vb.kg/390894
Теги:
Дордой, Министерство социального развития, рынок, конфликт, Кыргызстан, Дамира Долоталиева, Камалдин Токтосартов, Лира Акунова
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