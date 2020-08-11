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Джекшенкулов стал завотделом международного сотрудничества в мэрии Бишкека

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- Оксана Гут
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В столичной мэрии произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, заведующим отделом международного сотрудничества и протокола центрального аппарата мэрии назначен Джекшенкулов Беккул Аликбекович. Ранее он работал в частном секторе и в международных организациях.

Начальником общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии назначен Апилов Болотбек Тойчуевич.

Соответствующие распоряжения подписал мэр города Бишкек Азиз Суракматов.


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URL: https://www.vb.kg/390898
Теги:
кадры, назначение, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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