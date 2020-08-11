Джекшенкулов стал завотделом международного сотрудничества в мэрии Бишкека

В столичной мэрии произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, заведующим отделом международного сотрудничества и протокола центрального аппарата мэрии назначен Джекшенкулов Беккул Аликбекович. Ранее он работал в частном секторе и в международных организациях.

Начальником общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии назначен Апилов Болотбек Тойчуевич.

Соответствующие распоряжения подписал мэр города Бишкек Азиз Суракматов.