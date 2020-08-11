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Боронов поручил ускорить процесс строительства медучреждений

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- Оксана Гут
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Необходимо ускорить процесс государственной закупки оборудования, медикаментов и строительства медицинских учреждений. Соответствующие поручения дал премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов руководителям профильных государственных органов на заседании Республиканского оперативного штаба.

В ходе заседания был обсужден ряд актуальных вопросов, касающихся приобретения необходимого оборудования и вакцин от гриппа.

Отдельно был рассмотрен вопрос хода строительства новых больниц и объектов, которые перепрофилируются под медицинские учреждения, а также финансирование проводимых работ.

"Важно ускорить работы по строительству и ремонту объектов здравоохранения, приобретению необходимого оборудования и медикаментов, установке газификаторов. Особое внимание важно уделить вакцинации уязвимых слоев населения. Для остальных категорий граждан Министерству здравоохранения необходимо рассмотреть вопросы сооплаты или механизмы взаимодействия с частными клиниками", - передает слова Боронова пресс-служба правительства.

В ходе заседания штаба было отмечено, что многие граждане перестали соблюдать санитарно-гигиенические требования в общественных местах.

Перед местными органами власти поставлены жесткие требование по обеспечению соблюдения санитарных норм.

"Как вы помните, после ослабления карантинного режима в городе Бишкеке произошел всплеск заболеваемости в 20-х числах июня. Сегодня дан ряд послаблений для работы общественного транспорта, работы магазинов и пунктов общественного питания. На улицах столицы, как мы видим, не соблюдаются санитарные требования, которым в обязательном порядке нужно следовать. Ситуация, которая произошла в Бишкеке в июне, не должна повториться ни в одном районе. Впереди нас ожидает осенне-зимний период и от соблюдения санитарно-гигиенических правил зависит жизнь каждого гражданина, безопасность членов его семьи", - сказал премьер-министр.


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URL: https://www.vb.kg/390900
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, строительство, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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