Боронов поручил ускорить процесс строительства медучреждений

Необходимо ускорить процесс государственной закупки оборудования, медикаментов и строительства медицинских учреждений. Соответствующие поручения дал премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов руководителям профильных государственных органов на заседании Республиканского оперативного штаба.

В ходе заседания был обсужден ряд актуальных вопросов, касающихся приобретения необходимого оборудования и вакцин от гриппа.

Отдельно был рассмотрен вопрос хода строительства новых больниц и объектов, которые перепрофилируются под медицинские учреждения, а также финансирование проводимых работ.

"Важно ускорить работы по строительству и ремонту объектов здравоохранения, приобретению необходимого оборудования и медикаментов, установке газификаторов. Особое внимание важно уделить вакцинации уязвимых слоев населения. Для остальных категорий граждан Министерству здравоохранения необходимо рассмотреть вопросы сооплаты или механизмы взаимодействия с частными клиниками", - передает слова Боронова пресс-служба правительства.

В ходе заседания штаба было отмечено, что многие граждане перестали соблюдать санитарно-гигиенические требования в общественных местах.

Перед местными органами власти поставлены жесткие требование по обеспечению соблюдения санитарных норм.

"Как вы помните, после ослабления карантинного режима в городе Бишкеке произошел всплеск заболеваемости в 20-х числах июня. Сегодня дан ряд послаблений для работы общественного транспорта, работы магазинов и пунктов общественного питания. На улицах столицы, как мы видим, не соблюдаются санитарные требования, которым в обязательном порядке нужно следовать. Ситуация, которая произошла в Бишкеке в июне, не должна повториться ни в одном районе. Впереди нас ожидает осенне-зимний период и от соблюдения санитарно-гигиенических правил зависит жизнь каждого гражданина, безопасность членов его семьи", - сказал премьер-министр.