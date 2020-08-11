Исследование: Многие мигранты останутся после пандемии в России

Больше половины трудовых мигрантов намерены осесть в России, несмотря на проблемы, возникшие у них в связи с пандемией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Высшей школой экономики.

Согласно исследованию, как сообщают российские СМИ, в разгар пандемии работу в России потерял каждый третий трудовой мигрант. На основании онлайн- и телефонных опросов мигрантов, находящихся в России и за ее пределами, исследователи выяснили, что пик безработицы для таких работников пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).

18,9% опрошенных иностранцев сообщили, что их предприятие не работало, им не платили, но работодатель помогал, чем мог, в том числе предоставлял питание и жилье, и сохранял их в списке сотрудников до возобновления работы.

При этом ситуация в Москве (в ней, а также в Московской области сосредоточено и наибольшее количество трудовых мигрантов из Кыргызстана) из-за строгого режима самоизоляции для иностранных работников оказалась более тяжелой, чем в других регионах. В столице без работы осталось 40,8% приехавших на заработки приезжих из стран СНГ, в регионах – 21,2%. "Работодатели избавлялись в первую очередь от менее опытных и квалифицированных работников и неформально занятых, т. е. тех, чьи трудовые отношения основывались на устных соглашениях. Трудно пришлось самозанятым, а также работавшим в микро- и малых предприятиях", – отмечают авторы исследования.

Несмотря на все трудности, больше 50% опрошенных мигрантов – как находящихся в России, так и стремившихся приехать в нее – заявили, что хотели бы остаться в ней. Каждый десятый из застрявших в РФ мигрантов рассматривал возможность временно вернуться на родину, чтобы переждать там трудности и затем опять возвратиться в Россию. 42,7% выражали уверенность, что смогут вернуться на старую работу, 42,8% – что найдут себе новую.

По данным посольства КР в РФ, за период пандемии не менее 20 процентов трудовых мигрантов из Кыргызстана лишились в России работы. Вместе с тем, благодаря активной работе, проводимой дипмиссией и представительством Госслужбы миграции КР в РФ, удалось трудоустроить более 3500 соотечественников. И в настоящий момент кыргызстанцам сегодня предлагается здесь еще свыше 4 тысяч вакансий в различных сферах.