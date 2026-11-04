В Джалал-Абадской области планируют перерабатывать до 2 тысяч тонн мусора

Китайская компания CECEP Environmental Protection Co., Ltd. рассматривает возможность строительства в Кыргызстане комплекса по переработке твёрдых коммунальных отходов с производством электрической и тепловой энергии. Предварительный объём инвестиций оценивается в 95 млн долларов.

Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана.

По данным ведомства, глава агентства Равшанбек Сабиров встретился с представителями компании CECEP, специализирующейся на переработке отходов, производстве энергосберегающего оборудования и технологиях охраны окружающей среды.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы строительства и эксплуатации мусороперерабатывающего комплекса. В качестве возможных площадок рассматриваются город Манас и Сузакский район Джалал-Абадской области.

Согласно предварительным расчётам, мощность первой очереди предприятия составит 800 тонн твёрдых коммунальных отходов в сутки, или 292 тысячи тонн в год при непрерывной работе. В дальнейшем планируется поэтапно увеличить мощность до 2 тысяч тонн в сутки.

Окончательные параметры проекта будут определены после проведения технико-экономического обоснования, экологических исследований и разработки технических решений.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и договорились продолжить проработку проекта, включая оценку технических и экологических параметров, а также выбор оптимального формата его реализации.