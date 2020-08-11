Погода
$ 77.30 - 77.75
€ 90.35 - 91.67

Жээнбеков предложил присвоить новому парку имя Адинай Мырзабековой

91  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В южной части Бишкека появится новый парк. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 августа, во время его посещения предложил присвоить новому парку имя Адинай Мырзабековой в память о медиках и волонтерах, внесших неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства еще раз отметил самоотверженный труд медицинских работников добавив, что нет людей, не обращающихся за помощью к врачам.

"Их работа не заметна глазу. Но в борьбе за самое дорогое - жизнь, мы все молимся Богу и ждем помощи от врачей. В эти тяжелые дни на них увеличилась нагрузка и ответственность за жизни людей. Еще раз выражаю глубокую благодарность нашим медикам", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что каждое время имеет своих героев. Герои сегодняшних дней - это наши медики.

"Современники стремятся увековечить память своих героев. Мы тоже желаем, чтобы память об Адинай сохранилась на долгие годы. Пусть каждый из нас, приезжая в этот парк отдает дань памяти Адинай и нашим героическим врачам. Адинай, мечтая стать медиком в будущем, отдала жизнь на передовой в борьбе с заболеванием в качестве добровольца. Я преклоняюсь перед ее родителями, которые воспитали такую дочь. Выражаю глубокие соболезнования ее родителям и близким", - отметил Глава государства.

Касаясь вопроса озеленения столицы страны, Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что работы по возврату в государственную собственность незаконно выданных парковых земель, озеленению территорий, строительству новых парковых зон и созданию комфортных условий для досуга граждан будет продолжена не только в Бишкеке, но и по всей стране.

Во время осмотра парка, который имеет несколько спортивных площадок, Президент стал свидетелем тренировочных игр в баскетбол, волейбол, занятий воркаутом.

Представители Федерации Street Workout сообщили, что в ближайшие недели с учетом текущей эпидемиологической ситуации планируют провести спортивные соревнования без зрителей, с использованием цифровых технологий. Они обратились к Президенту с просьбой оказать содействие в организации данного мероприятия.

Сооронбай Жээнбеков поддержал идею и отметил, что соответствующие государственные органы обязательно помогут в организации данного мероприятия, окажут необходимое содействие.

Площадь нового парка составляет более 8 га. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт. На сегодняшний день все работы завершены, в ближайшее время парк будет сдан в эксплуатацию.

Напомним, мэрией г. Бишкек за последний год в столице построены три крупных новых парка общей площадью более 28 га, продолжается строительство еще четырех парков общей площадью более 30 га.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390902
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  