Жээнбеков предложил присвоить новому парку имя Адинай Мырзабековой

В южной части Бишкека появится новый парк. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 августа, во время его посещения предложил присвоить новому парку имя Адинай Мырзабековой в память о медиках и волонтерах, внесших неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства еще раз отметил самоотверженный труд медицинских работников добавив, что нет людей, не обращающихся за помощью к врачам.

"Их работа не заметна глазу. Но в борьбе за самое дорогое - жизнь, мы все молимся Богу и ждем помощи от врачей. В эти тяжелые дни на них увеличилась нагрузка и ответственность за жизни людей. Еще раз выражаю глубокую благодарность нашим медикам", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что каждое время имеет своих героев. Герои сегодняшних дней - это наши медики.

"Современники стремятся увековечить память своих героев. Мы тоже желаем, чтобы память об Адинай сохранилась на долгие годы. Пусть каждый из нас, приезжая в этот парк отдает дань памяти Адинай и нашим героическим врачам. Адинай, мечтая стать медиком в будущем, отдала жизнь на передовой в борьбе с заболеванием в качестве добровольца. Я преклоняюсь перед ее родителями, которые воспитали такую дочь. Выражаю глубокие соболезнования ее родителям и близким", - отметил Глава государства.

Касаясь вопроса озеленения столицы страны, Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что работы по возврату в государственную собственность незаконно выданных парковых земель, озеленению территорий, строительству новых парковых зон и созданию комфортных условий для досуга граждан будет продолжена не только в Бишкеке, но и по всей стране.

Во время осмотра парка, который имеет несколько спортивных площадок, Президент стал свидетелем тренировочных игр в баскетбол, волейбол, занятий воркаутом.

Представители Федерации Street Workout сообщили, что в ближайшие недели с учетом текущей эпидемиологической ситуации планируют провести спортивные соревнования без зрителей, с использованием цифровых технологий. Они обратились к Президенту с просьбой оказать содействие в организации данного мероприятия.

Сооронбай Жээнбеков поддержал идею и отметил, что соответствующие государственные органы обязательно помогут в организации данного мероприятия, окажут необходимое содействие.

Площадь нового парка составляет более 8 га. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт. На сегодняшний день все работы завершены, в ближайшее время парк будет сдан в эксплуатацию.

Напомним, мэрией г. Бишкек за последний год в столице построены три крупных новых парка общей площадью более 28 га, продолжается строительство еще четырех парков общей площадью более 30 га.