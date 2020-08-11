Президент ознакомился с ходом цифровизации сфер медицины

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 августа, ознакомился с ходом цифровизации сферы медицины и социальной защиты населения на примере Центра семейной медицины № 8 г. Бишкек и системы социальной защиты Свердловского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Директор ЦСМ № 8 Анара Шакеева проинформировала, что в учреждении внедрена система электронной очереди и электронная амбулаторная карта пациентов.

Данные меры позволили гражданам экономить свое время, заранее запланировав запись на прием к врачам, значительно уменьшить живые очереди в коридорах, обеспечить равное распределение нагрузки на врачей, а также доступа к медицинским данным специалистов других организаций здравоохранения с согласия пациента.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов проинформировал, что в 19-ти ЦСМ столицы внедрена электронная запись к врачу, завершено обучение медицинского персонала по онлайн заполнению карт пациентов.

Кроме того, Службой скорой медицинской помощи г. Бишкек совместно с городской клинической больницей № 1 в пилотном режиме ведется работа по второму этапу автоматизированной системы управления.

В беседе с медицинским персоналом Сооронбай Жээнбеков отметил, что цифровизация страны и впредь будет приоритетным направлением государственной политики.

"Изменения, связанные с цифровизацией, ощущаются, в первую очередь, через сферу образования, здравоохранения и социальной защиты. Эта работа будет продолжена во всех регионах", - отметил Президент, выразив удовлетворение тем, что создаются максимально комфортные условия для пациентов.

Он констатировал, что недовольства граждан к властям в большинстве случаев возникают из-за низкого качества предоставляемых государственных услуг, излишней бюрократии и тп.

Подчеркнул, что цифровизация позволит ликвидировать человеческий фактор, сократит коррупцию при предоставлению услуг населению и ликвидирует теневой оборот средств в государственных структурах.

Сооронбай Жээнбеков остался доволен стараниями руководства ЦСМ № 8 по цифровизации своей деятельности, выразил благодарность за самоотверженный труд, призвал и далее прилагать усилия для совершенствования деятельности медицинского учреждения.

Глава государства вновь подчеркнул, что цель цифровизации - создание комфортных условий гражданам и увеличение поступлений в бюджет страны, что даст возможность повышать зарплаты работникам социальной сферы, в том числе сферы здравоохранения.

Сегодня же Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом цифровизации системы социальной защиты населения на примере работы Свердловской районной государственной администрации столицы страны.

Начальник управления социального развития Свердловского района мэрии г. Бишкек Жамилахан Джунусалиева проинформировала, что в Свердловском районе внедрена и успешно функционирует Автоматизированная информационная система (АИС) "Социальный паспорт малообеспеченной семьи".

Данная система производит автоматический расчет субсидий и пособий, формирует единую базу данных лиц - получателей, что позволяет повысить адресность назначения социальных пособий и исключить из списка получателей лженуждающихся граждан. Это значительно сэкономит бюджетные средства.

Посредством АИС "Социальный паспорт малообеспеченной семьи" регистрация заявлений и формирование социального паспорта малоимущих семей производится в электронном виде. Она также позволяет получать сведения в отношении заявителя в онлайн режиме из баз данных других государственных органов посредством системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", что значительно сокращает временные затраты граждан.

Отмечено, что на сегодняшний день продолжаются работы по запуску АИС "Социальный паспорт малообеспеченной семьи" и в других районах столицы.

Отметим, что государственная политика по цифровой трансформации в Кыргызстане реализуется в рамках Указа Президента Кыргызской Республики второй год подряд.