Движения для выздоровления от COVID-19

Как с помощью дыхательной гимнастики уберечься от коронавируса, есть ли способ максимально быстро восстановить здоровье после болезни? Инструктор высшей категории по лечебной физкультуре Республиканского спортивно–реабилитационного центра Светлана КУРБАНОВА считает дыхательную гимнастику отличным способом избежать заражения COVID–19 и эффективным средством победить коварный недуг за считанные дни.

Упражнения от инструктора Курбановой:

1. Исходное упражнение - стоя или сидя. После достаточно глубокого вздоха через нос необходимо медленно выдыхать в течение 4–6 секунд через губы, сложенные в трубочку. Упражнение желательно выполнять 4–5 раз в день по 10–15 минут.

2. Ложитесь на спину. На счет 1–2–3 делайте мощный, длительный глубокий выдох через сомкнутые губы (при этом живот необходимо сильно втянуть), на счет 4 - сделать вдох, живот уже можно расслабить. Затем живот необходимо опять сильно втянуть и глухо покашлять. Это упражнение можно выполнять не только в положении лежа, но и стоя, сидя и даже во время занятий бегом или ходьбой.

3. Встаньте. Ноги - на ширине плеч, руки развести в стороны на уровне плеч. Кисти повернуты ладонями вперед. На счет 1 производится глубокий вдох и одновременно нужно обхватить себя руками. После чего задержите дыхание на несколько секунд и на счет 2 делайте выдох через сомкнутые губы. Повторите упражнение несколько раз.

4. Снова встаньте. На счет 1 делайте глубокий вдох и одновременно отведите руки назад. Максимально задержите дыхание на несколько секунд и на счет 2 выдохните воздух через сомкнутые губы.

5. Поворот туловища вправо - влево. При этом на две - три секунды задерживайте дыхание.

6. Ходьба на месте - еще одно необходимое упражнение. Сначала достаточно прошагать таким образом две–три минуты, причем в медленном темпе. Затем через два–три дня скорость можно увеличить. Обязательное условие: даже при ходьбе на месте необходимо на две–три секунды задерживать дыхание, а потом воздух резко выдыхать.

7. Встаньте, задержите дыхание, достаньте руками пальцы ног, выпрямитесь и выдохните.

8. Приседайте и при этом задерживайте дыхание.

9. Ладони рук сожмите на затылке, поворачивайте голову вправо и влево по нескольку раз с перерывами. При этом опять же не забудьте на две три секунды задержать дыхание.

10. Встаньте перед лестницей. Шагните на одну ступеньку правой ногой (на вдохе). Затем приставьте к ней левую, а после шагните вниз с опять же с правой ноги (на выдохе) и снова приставьте к ней левую.

Дополнительные рекомендации по выполнению лечебной дыхательной гимнастики

Одежда во время занятий лечебной физкультурой должна быть удобной и не сдавливать грудную клетку.

Занятия должны проводиться не раньше, чем через два часа после приема пищи или до него.

Во время выполнения упражнений движения рук, ног, головы должны проходить синхронно с вдохами и выдохами.

Положения "лежа" и "стоя" считаются наиболее эффективными.

Именно при них создаются благоприятные условия для деятельности органов дыхания.

Перед занятиями необходимо успокоиться, чтобы дыхание было ровным и спокойным.

Упражнения для почти выздоровевших людей

1. Бег трусцой. Для начала - 10–15 минут. Не забываем периодически задерживать дыхание. Скорость и продолжительность бега постепенно увеличивать.

2. Берем в руки гантели (нетяжелые, по 0,5 килограмма каждая) или бутылки с водой объемом по 0,5 литра, садимся на стул и поднимаем эти снаряды 24 раза.

3. Аналогичное упражнение, только "снаряды" подтягиваем к подбородку.

4. Отжимание от пола с задержкой дыхания. Упражнение сложное, поэтому увлекаться им поначалу не нужно.

5. Прыжки на месте. Два–три прыжка - остановка, глубокие вдох - выдох, еще несколько секунд - пауза и вновь за дело. Будьте здоровы!

Откуда у вас такая уверенность?

- Многолетняя практика позволяет мне утверждать, что с помощью дыхательной гимнастики даже тяжелобольной COVID–19 и вирусной пневмонией человек быстро побеждает эти недуги.

Да, нынешний вирус особо коварен. Заболевшие COVID–19 восстанавливаются, как минимум, 2–3 месяца, а то и больше. Те, кто перенес пневмонию, еще очень долго страдают от одышки, испытывают слабость и даже психологические проблемы. Таким людям мы настоятельно рекомендуем выполнять простейшие физические упражнения: делать вокруг кровати хотя бы несколько шагов, сидеть во время приема пищи, а лежа на кровати, ритмично, синхронно поднимать и опускать руки. Известно множество случаев, когда больные, у которых было поражено 80 процентов легких, быстро справлялись с недугом благодаря гимнастике.

Из ваших слов можно понять, что на первое место при лечении вы ставите гимнастику, а не лекарства.

- Не совсем так. Нужен комплексный подход. Но больные должны думать не только о таблетках и капельницах, но и о физических упражнениях. А врачи, считаю, обязаны рекомендовать пациентам заниматься оздоровительной, в частности дыхательной, гимнастикой.

Как вы относитесь к поддержке иммунитета витаминами?

- Они не особо помогают, но и навредить, конечно, не могут. Уверена, здесь играют большую роль агитационные кампании со стороны фармацевтических фирм.

А с вашей чисто профессиональной точки зрения -зачем нужно заниматься дыхательной гимнастикой?

- Дыхательная гимнастика - это действенное повышения функциональных возможностей органов дыхания, а также избавления от утомления!