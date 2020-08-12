Как в Кыргызстане школьники будут учиться в новом учебном году

Минобразования КР рекомендует школам два варианта обучения: традиционно-дистантная и дистантная формы. Об этом сообщила 11 августа на брифинге заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

"В регионах, где стабильная эпидемиологическая ситуация и нет угрозы жизни и здоровью детей и учителей ("зеленая зона") в образовательных организациях независимо от формы и типа собственности, обучение в 1-11-х классах будет проходить в традиционной форме. В случае наименьшего количества учащихся могут быть организованы "дежурные" классы", - отметила Джусупбекова.

Традиционно-дистантная форма обучения

Если обучение в традиционной форме будет проходить только в 1, 5, 9 и 11-х классах, то в зависимости от количества учащихся классы будут разделены на подгруппы и обучение будет проводиться по гибкому расписанию.

Например:

1 -я группа обучается по понедельникам и средам;

2 -я группа - по вторникам и четвергам.

Во время обучения учащихся в школе, учителя объясняют только новый учебный материал или проводят контрольную работу. По пятницам учителя организовывают обратную связь с учащимися и готовятся к следующим урокам.

В целях обеспечения соблюдения социальной дистанции для каждого класса составляется отдельное расписание уроков и перемен.

1, 5 -е классы могут обучаться в 1-ю смену, 9 и 11 -е классы - во 2 -ю смену.

При этом в остальных 2, 3, 4, 6, 7 и 10-х классах обучение будет проходить в дистантной форме, но в тех школах, где количество учащихся не превышает норму, можно поработать над созданием условий и для второклассников. Допускается обучение отдельных предметов на свежем воздухе с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

Дистантная форма обучения

В регионах, где тяжелая эпидемиологическая ситуация и есть угроза жизни и здоровью детей и учителей ("красная зона") в образовательных организациях независимо от формы и типа собственности, обучение в 1-11 -х классах будет проходить в дистантной форме.

При этом будут использованы видеоматериалы, транслируемые на телеканалах, учителя будут проводить онлайн уроки и организовывать обратную связь с учащимися.