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В Ош из Москвы прибыли граждане Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 12 августа 2020 года, в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании "Уральские Авиалинии", следующий по маршруту "Москва – Ош" которым в Кыргызстан возвращены 245 наших граждан из России, включая малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Данный рейс осуществлен в реализацию договоренностей внешнеполитических ведомств Кыргызстана и России, достигнутых во исполнение поручения Президента и Правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах на фоне временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Ввиду ограниченного количества посадочных мест на борту и большой численности желающих вернуться в Кыргызстан граждан, список пассажиров на данный рейс сформирован Комиссией, состоящей из числа представителей кыргызской диаспоры, сотрудников Посольства, представительств МВД и ГСМ при Правительстве Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Отбор, как и прежде, производился на основании личных заявлений граждан Кыргызской Республики по гуманитарным критериям. В частности, на рейс были включены студенты, обучающиеся в российских ВУЗах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие серьезные причины для срочного возвращения на Родину, такие как: тяжёлые заболевания, недавно перенесенные хирургические операции, потеря родных и другие сложные жизненные ситуации.

Работа по поиску возможных маршрутов следования в Кыргызстан граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/390933
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан
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