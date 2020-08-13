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Фотограф Светлана Боотц хочет показать немцам всю красоту Кыргызстана

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- Анастасия Карелина
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Фотограф из немецкого города Трир, наша соотечественница, 16 лет живущая в Европе, Светлана Боотц мечтает познакомить жителей Германии с родной и горячо любимой республикой.

Светлана уехала из Бишкека в 2004 году. Сначала жила в Люксембурге, потом с мужем переехала к нему на родину в Германию. Работала в швейцарском банке, пробовала силы в бухгалтерском учете, трудилась в системе Красного Креста. Какое-то время была простой домохозяйкой. А потом, пройдя множество мастер-классов и тренингов, нашла себя в искусстве фотографии.

На самом деле фотография возникла в жизни Светланы Боотц не вдруг. Еще девчонкой она мечтала о фотоаппарате. Родители даже просили знакомого пилота привезти ей модную и очень редкую в те годы "мыльницу" из Эмиратов. Счастью юного фотографа не было предела. Спустя много лет Светлана вернулась к детскому увлечению, и вышла на профессиональный уровень.

"Я очень жалею, что поздно стала заниматься фотографией всерьез. Здесь, в Германии, очень много людей интересуются данным видом искусства. У нас даже образовалась группа русскоязычных фотографов Германии. Мое любимое направление – дети. Наверное, потому что у самой их двое. Сыну Тимму – семь лет, дочери Теофану – одиннадцать. Поначалу мне, как любой молодой мамочке, хотелось просто запечатлеть моменты их взросления. Многие женщины с появлением детей берут в руки фотокамеру. Кто-то со временем бросает, но я человек упертый!", - рассказала Светлана Боотц VB.KG.

Несмотря на то, что специализируется Боотц на портретах и семейных фотосессиях, она очень хочет приехать в Кыргызстан, отснять не раскрученные всевозможными медиа живописные места своей родины, а затем устроить в Германии фотовыставку – показать немцам, да и другим европейцам насколько удивительна наша республика. По немецкому телевидению, оказывается, очень часто идут документальные фильмы о нашей стране: об отшельниках, живущих в горах, людях, покоряющих вершины, добыче золота, природе. Ни одна другая страна региона не удостаивается столь пристального внимания.Так что, фотовыставка Светланы Боотц, наверняка, будет иметь успех.

Фотограф Светлана Боотц планировала прилететь в Бишкек этим летом. К большому сожалению, свои коррективы внес коронавирус. Поездку пришлось отложить до момента открытия границ.

Подробнее о судьбе фотографа Светланы Боотц, том, как и почему она уехала из Кыргызстана, как складывалась ее жизнь за границей, и по каким вещам она сейчас, живя в Европе, скучает читайте завтра, 14 августа, в газете "Вечерний Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/390935
Теги:
Германия, соотечественники
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