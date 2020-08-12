Жээнбеков ознакомился с ходом реконструкции Баткенской областной больницы

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, ознакомился с ходом капитальной реконструкции здания инфекционного отделения Баткенской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбека Кокочарова, ремонтно-восстановительные работы проводятся для развертывания нового отделения больницы на 90 мест.

Работы планируется завершить до конца августа текущего года.

Также отмечено, что на сегодняшний день более 116 тыс. жителей Баткенского района и города Баткен обслуживает 45-местное инфекционное отделение, что является недостаточным для удовлетворения потребностей местного населения.

Президент Сооронбай Жээнбеков побеседовал с медицинским персоналом, подробно рассказал о целях и задачах политики цифровизации страны, которая в части сферы медицины в первую очередь должна быть направлена на создание максимально комфортных условий для пациентов. Также цифровизация будет способствовать пополнению республиканского бюджета за счет вывода средств из теневого оборота и повышению заработных плат работников социальных сфер.

Глава государства призвал самих медиков активно вовлекаться в процесс цифровизации.

Сооронбай Жээнбеков также отметил, что хорошо осведомлен о проблемах сферы здравоохранения.

"Совет безопасности Кыргызской Республики на протяжении полутора лет работал над изучением проблем сферы здравоохранения. В ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос комплексно для улучшения ситуации. Пандемия обнажила все проблемы системы", - подчеркнул Президент.

Глава государства еще раз выразил благодарность медицинским работникам. Он добавил, что Правительством страны продолжается ревизия заброшенных зданий в регионах для перепрофилирования их под современные больницы.

"Мы будем строить новые больницы, а здания пригодные к ремонту, оборудуем под полноценные медицинские учреждения. Работы в данном направлении активно ведутся во всех регионах. Как вы знаете, в рамках государственной политики регионального развития уделяется особое внимание отдаленным районам нашей страны", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.