Дожди, грозы. Прогноз погоды по Кыргызстану на 13-17 августа

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение. В период с 13 по 14 августа в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и в предгорных районах республики селеопасно.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 13-17 августа

13 августа ночью в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. 14 августа ночью в отдельных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы. В Таласской области без осадков. 14 августа днем и 15 августа в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков.

16 августа ночью без осадков. 16 августа днем и 17 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. 17 августа днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 13-14 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. Прогноз по городу Бишкек на 13-17 августа 13 августа ночью без осадков. 13 августа днем и 14 августа ночью кратковременный дождь, гроза. 14 августа днем и 15-17 августа без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 13 августа с усилением до 14м/с.

Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 13-17 августа

13 августа ночью в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Ошской области и в Джалал-Абадской, Баткенской областях без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. 14 августа ночью в отдельных предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей дожди, грозы. В Баткенской области и в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской областей без осадков. 14-августа днем и 15 августа в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Ошской области и в Джалал-Абадской, Баткенской областях без осадков.

16 августа ночью без осадков. 16 августа днем и 17 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. 17 августа днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 13-14 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 13-17 августа

13 августа ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. 13-августа днем и 14 августа ночью на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ожидаются интенсивные осадки. 14-августа днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 15 августа ночью в горных районах, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с 16 августа и 17 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. 17 августа днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата на 13-17 августа

13 августа ночью без осадков. 13 августа днем, 14 августа ночью и утром дождь, гроза. 14 августа днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с. 15 августа ночью без осадков, днем возможен дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. 16 августа и 17 августа ночью без осадков. 17 августа днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Нарынской области на 13-17августа

13 августа ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с. 14 августа в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 15 августа ночью без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с. 16 августа ночью без осадков. 16 августа днем и 17 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. 17 августа днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 18-19 августа

18 августа ночью в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы.

19 августа ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы. Понижение температуры воздуха.