Переселенцы в Россию получат дополнительную помощь

"Право на Родину" – так называется новый проект, инициированный в РФ Форумом переселенческих организаций. В рамках проекта предусмотрено оказание консультационной и практической помощи зарубежным соотечественникам, переезжающим на ПМЖ в Россию.

Новый проект запущен в онлайн-режиме при поддержке главного управления МВД России по миграции и Совета по правам человека при президенте России. Одним из видов помощи станут видеомосты.

"Видеомост помощи работает так, - цитирует "Российская газета" председателя исполкома "Форума переселенческих организаций" Лидию Графову. - Мы, участники проекта направляем руководителю ГУ МВД РФ по миграции Валентине Казаковой истории переселенцев, попавших в трудную жизненную ситуацию. Она связывается с региональными отделами конкретного округа, куда приглашаются лица, нуждающиеся в срочной помощи. Происходит своего рода личный прием начальника ГУ МВД РФ по миграции Валентины Казаковой переселенцев, которые находятся за тысячи километров от Москвы".

С такой инициативой форум выступил после либерализации в РФ закона о миграции. Поводом стало то, что некоторые регионы стали трактовать нововведения в законодательной базе не в пользу переселенцев.

Программу защиты их прав и свобод предусматривается реализовать в различных регионах страны .Самыми востребованными для переселенцев признаны Калужская, Амурская, Воронежская, Московская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Москва, Приморский и Хабаровский края.

При этом, как заявлено, проект "Право на Родину" будет работать со всеми способами приема в гражданство - общим, упрощенным и особым: "Прямая поддержка переселенцев продолжится - не менее 2 500 человек получат консультации в различных видах - очно, онлайн или по телефону, не менее 10 000 человек - в соцсетях, более 400 переселенцам уже оказывается прямая помощь в подготовке пакетов документов. Особая забота - юридическая помощь переселенцам, давно проживающим в РФ, ставшими нелегалами поневоле. Для их защиты намечено шесть видеомостов и несколько правовых консилиумов".

Напомним, что в РФ уже 12 лет действует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. За минувшие годы по ней в РФ переехало уже более 800 тысяч человек. Большинство - из республик бывшего СССР, в том числе из Кыргызстана, но есть и те, кто решил вернуться домой из Европы и США.