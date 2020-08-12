В Баткенской области начато строительство крупного логистического центра

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с проектом по строительству логистического центра по переработке и сортировке баткенского урюка и текстильной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указанные проекты планируется реализовать на территории промзоны города Баткен, для этих целей было выделено 4 га земли.

Предприниматель Нурбек Осмонов проинформировал, в проект по переработке местного урюка вкладываются инвестиции на сумму более 8 млн долларов США.

С его реализацией будут созданы 200 новых рабочих мест, а местные фермеры смогут наладить сбыт своей продукции - прославенного Баткенского урюка. Ежегодно появится возможность для переработки до 8 тонн урюка.

Также по его данным, общая сумма проекта по строительству текстильной фабрики оценивается в порядка 6 млн долларов США.

С 2021 года текстильная фабрика планирует создать дополнительно 1000 рабочих мест для населения г. Баткен и производить продукцию на сумму около 400 млн сомов ежегодно.

Строительные работы по указанным проектам инвестор планирует полностью завершить в декабре 2020 года.

Полномочный представитель Правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов сообщил, что привлекаются инвестиции для создания подобных промышленных зон в 9 айыл окмоту региона (сельский округ).

Президент Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил, что инвестор Нурбек Осмонов откликнулся на его рекомендацию начать реализацию проекта по переработке баткенсого урюка.

"Если местные власти будут создавать все условия, выделять земли, то инвесторы сами потянутся на места. Таких предпринимателей мы должны ценить как "золотой фонд" нашей страны", - подчеркнул Глава государства.

Он добавил, что реализация вышеуказанных проектов в Баткенской области возымело хорошее начало.

"Баткен всегда в моем сердце, я уделяю ему особое внимание. С годами мы будем увеличивать количество социальных объектов. Сокращение финансирования отдельных направлений в условиях пандемии, не повлияет на реализацию социально-экономических проектов региона", - подчеркнул Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков еще раз напомнил, что политика регионального развития реализуется на государственном уровне третий год подряд, а одним из ее основных направлений является поддержка предпринимательства на местах.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что на эти цели ежегодно увеличиваются объемы льготного кредитования со стороны финансовых институтов страны.