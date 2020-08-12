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"Партия коммунистов Кыргызстана" отказалась от участия в выборах

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- Бакыт Басарбек
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Политическая партия "Партия коммунистов Кыргызстана" уведомила ЦИК КР об отказе от участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года и отзыве уполномоченных представителей. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 12 августа рассмотрела уведомление партии и приняла решение о принятии его к сведению.

Регистрация уполномоченных представителей "Партии коммунистов Кыргызстана" отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными", - сообщает ЦИК КР.

Напомним, лидером Партии коммунистов Кыргызстана является экс-депутат Исхак Масалиев.


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URL: https://www.vb.kg/390954
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Исхак Масалиев, ЦИК
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