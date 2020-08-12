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В ущелье Чычкан крупный пожар. Горит бензовоз (видео)

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- Оксана Гут
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В ущелье Чычкан Джалал-Абадской области крупный пожар. Горит бензовоз. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале Shtraf_kg.

Как сообщают очевидцы, возгорание произошло сегодня, 12 августа. По всей видимости, произошло ДТП. Из-за инцидента на этом участке дороги образовалась километровая пробка. О пострадавших информации пока нет.

Стоит отметить, что это второй пожар с участием бензовозов за сегодня. Так, по данным МЧС, 12 августа на 209 км трассы Бишкек-Ош бензовоз упал с моста и загорелся. В результате происшествия погиб водитель. На месте работали 5 спасателей.


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URL: https://www.vb.kg/390955
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, пожар, Кыргызстан, бензин, пострадавшие, МЧС
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